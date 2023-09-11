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سفير كوريا الجنوبية حريصون على تبادل الخبرات في مجال الطاقة المتقدمة مع الكويت

9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ بيونغ أن بلاده حريصة على تبادل الخبرات مع الكويت خصوصا في مجال الطاقة المتقدمة، موضحا أن الوفود التجارية تمهد الطريق لشراكة قوية وتبادل المنفعة للبلدين. جاء ذلك في كلمة للسفير بيونغ خلال لقاء تجاري نظمته وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية في الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت جمع شركات كورية متخصصة بمعدات ومستلزمات الطاقة وشركات كويتية. وقال إن بلاده لديها تاريخ غني من الابتكار في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الوفد التجاري الكوري لمعدات وإمدادات الطاقة يمثل منصة للشركات والمسؤولين الحكوميين الكويتيين للتواصل مع نظرائهم الكوريين واستكشاف التقنيات المتطورة في هذا القطاع.

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