مجموعة المرأة الدولية افتتحت موسمها الجديد

مجموعة المرأة الدولية افتتحت موسمها الجديد
التاريخ
9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
افتتحت مجموعة المرأة الدولية موسمها الجديد لعام 2023-2024 بحفل شاي إنجليزي بحضور مجلس إدارة المجموعة وأعضائها.
في البداية، رحبت منسقة العلاقات العامة ليلى بولس بالحضور وقدمت رئيسة المجموعة الجديدة.
حيث استهلت الحفل الرئيسة الجديدة لمجموعة المرأة الدولية، أنتونيا ديميتروفا، حرم سفير جمهورية بلغاريا، بكلمة شكرت فيها الرئيسة الفخرية للمجموعة الشيخة هنوف البدر على دعمها وتوجيهاتها المستمرة وأعربت عن تقديرها لسلفها غادة شوقي حرم سفير جمهورية مصر العربية.
كما شكرت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء IWG، وقالت انها سعيدة جدا بأن تكون رئيسة IWG خلال الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للمجموعة وتعهدت بمواصلة البناء على تاريخ IWG الطويل من التبادل الثقافي من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن مجموعة المرأة الدولية تأسست عام 1988 «على أيدي مجموعة من النساء الطموحات اللاتي استلهمن جلب سيدات من جنسيات مختلفة إلى الكويت بهدف تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون فيما بينهن».
ثم قدمت ديميتروفا نائبتي رئيس المجموعة الجديدتين، سايا بيرديباي حرم سفير جمهورية كازاخستان، وبولينا دلاميني حرم سفير مملكة إيسواتيني، وقد تم استقبالهما بترحيب حار من قبل الأعضاء.
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