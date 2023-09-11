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مجموعة المرأة الدولية افتتحت موسمها الجديد

9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
افتتحت مجموعة المرأة الدولية موسمها الجديد لعام 2023-2024 بحفل شاي إنجليزي بحضور مجلس إدارة المجموعة وأعضائها.
في البداية، رحبت منسقة العلاقات العامة ليلى بولس بالحضور وقدمت رئيسة المجموعة الجديدة.
حيث استهلت الحفل الرئيسة الجديدة لمجموعة المرأة الدولية، أنتونيا ديميتروفا، حرم سفير جمهورية بلغاريا، بكلمة شكرت فيها الرئيسة الفخرية للمجموعة الشيخة هنوف البدر على دعمها وتوجيهاتها المستمرة وأعربت عن تقديرها لسلفها غادة شوقي حرم سفير جمهورية مصر العربية.
كما شكرت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء IWG، وقالت انها سعيدة جدا بأن تكون رئيسة IWG خلال الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للمجموعة وتعهدت بمواصلة البناء على تاريخ IWG الطويل من التبادل الثقافي من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن مجموعة المرأة الدولية تأسست عام 1988 «على أيدي مجموعة من النساء الطموحات اللاتي استلهمن جلب سيدات من جنسيات مختلفة إلى الكويت بهدف تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون فيما بينهن».
ثم قدمت ديميتروفا نائبتي رئيس المجموعة الجديدتين، سايا بيرديباي حرم سفير جمهورية كازاخستان، وبولينا دلاميني حرم سفير مملكة إيسواتيني، وقد تم استقبالهما بترحيب حار من قبل الأعضاء.

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