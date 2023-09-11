هولتسنايدر الكويت شريك قوي ومهم للولايات المتحدة والعالم



العقيد دانيال انسلن: الجيش الكويتي شريك رائع وجاهز للدفاع عن الكويت وحمايتها مستعدون لإجراء تمارين مشتركة مع الكويت بمشاركة نحو 15 فرقاطة خلال الخريف



أسامة دياب

قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر ان هجوم 11 سبتمبر الإرهابي غيَّر من استراتيجية العالم بأكمله في التعامل مع الارهاب، ولم يكن الأميركيون وحدهم من فقدوا حياتهم، بل المئات من أقرانهم الذين كانوا يعيشون ويعملون ويزورون الولايات المتحدة، مضيفا ان العالم أجمع قد صدم بهذا الهجوم واجتمعت الدول وأدانته وتشاركنا في تحالف ضد تنظيم القاعدة حتى اليوم، حيث تستمر شراكتنا في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال بذكرى ضحايا 11 سبتمبر والذي أقيم في معسكر عريفجان صباح امس. وأضاف: لقد كانت الكويت شريكا قويا على مدار العشرين عاما الماضية، ولا تزال تمثل مفتاحا مهما ليس فقط للولايات المتحدة ولكن أيضا لبقية العالم، موضحا انهم في عام 2023، ركزنا على التدريب والتعاون في مجال الأمن السيبراني بين الكويت والولايات المتحدة، وهو أمر ضروري لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني.

وتابع: نحن نعمل بشكل وثيق مع الكويت، وكانت الكويت رائدة في المنطقة، حيث أنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني.

وفيما يتعلق بمشروع ربط الهند وأوروبا بسكك حديد وموانئ عبر الشرق الأوسط، قال: كان الرئيس الأميركي جو بايدن واضحا عندما قال إن الاستثمار الاستراتيجي لمجموعة العشرين في البنية التحتية مفيد للجميع في العالم.

بدوره، أكد قائد دعم المنطقة والمشرف على عمليات القاعدة في بيورينغ وعريفجان العقيد دانيال انسلن أن التعاون بين جيشي البلدين يمتد لنحو 30 عاما، مشيرا إلى صلابة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واصفا إياها بالشريك «المهم والقيم»، مشيدا بأهمية الشراكة بين الجانبين وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وعن أبرز التحديات التي تواجه عملهم في الكويت، قال: إن الشعب الكويتي مضياف جدا، كما أن وزارة الدفاع داعمة لنا جدا مما ساهم في قدرتنا على مواجهة التحديات وإنجاز مهمتنا.

واعتبر أن الجيش الكويت شريك رائع في التدريبات المشتركة بيننا ونحن نقدر شراكتهم، مؤكدا أن الجيش الكويتي متدرب بشكل جيد واستثنائي، كما انهم جاهزون للدفاع عن الكويت وحمايتها.

وذكر أن مهمة المعسكر تتمثل في توفير الدعم تجاه أي تحرك في المنطقة، فعند حدوث أي صراعات في المنطقة فإن الكويت والولايات المتحدة والحلفاء الشركاء يواجهونها بأسرع وقت، مؤكدا التزام بلاده بأمن الكويت والمنطقة.

وكشف عن الاستعداد لإجراء تمارين مشتركة مع الكويت بمشاركة نحو 15 فرقاطة خلال هذا الخريف.

السفيرة البريطانية: الاجتماع المقبل للجنة التوجيه المشترك سيعقد قبل نهاية العام في لندن

أسامة دياب

وصفت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة بالممتازة، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن المحادثات بين سمو ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني قد تطرقت إلى العديد من الموضوعات التي تخص العلاقات الثنائية ومنها التجارة والاستثمار، كما تم توقيع خلال الزيارة على الشراكة الاستثمارية بين البلدين والتي ستوسع من الاستثمارات الكويتية في بريطانيا. وتابعت: نتطلع إلى تطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التعليم، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبحث العلمي. وأضافت ان المحادثات تطرقت إلى اتفاقية التجارة الحرة، ولقد شجع رئيس الوزراء البريطاني دولة الكويت على ان ترفع سقف طموحها في اتفاقية التجارة الحرة، وأعربت عن أملها في إحراز تقدم سواء مع الكويت أو دول الخليج. وكشفت عن لقاء مرتقب يتم الإعداد له يجمع بين سمو ولي العهد وجلالة الملك البريطاني تشالز. وأشارت الى ان الاجتماع القادم للجنة التوجيه المشترك سيعقد قبل نهاية العام في بريطانيا.