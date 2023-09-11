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الأبحاث 4 براءات اختراع جديدة في العام الماضي

9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعرض القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي ملامح من إنجازات المعهد خلال العام 2022-2023، مشيدا بأداء الفرق البحثية التي عملت في عشرات المشاريع والدراسات عبر أربعة مراكز بحثية متخصصة، هي: مركز أبحاث البترول، ومركز أبحاث المياه، ومركز أبحاث الطاقة والبناء، ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، وأثنى كذلك على ما تقدمه قطاعات المعهد المساندة.
وقال السديراوي إن المعهد يحتل مكانة علمية متقدمة، ويحظى بسمعة عالمية جيدة، وتنال أبحاثه ودراساته المرتبطة بالتنمية ومعالجة المشكلات بتقدير واسع، وهو يمتلك قدرات علمية متميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويضم خبرات لها مكانتها على المستوى الدولي، لافتا إلى أن مؤسسات علمية وطنية وإقليمية ودولية استفادت من بحوث المعهد واستشاراته.
وأكد أن عدد الأنشطة البحثية للعام 2022-2023 بلغ 237 مشروعا بحثيا لصالح مؤسسات وهيئات من القطاعين العام والخاص بعوائد تنموية مختلفة، كما أنه قدم 40 مشروعا من الاستشارات والدراسات والخدمات الفنية والتقنية، وفي سياق تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات وجامعات دولية أبرم المعهد 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات جديدة مع جهات محلية وإقليمية ودولية. وذكر أن المعهد واصل الاهتمام بزيادة معدلات النشر العلمي باعتباره من أدوات قياس مكانة المؤسسات البحثية والمشتغلين فيها، ومن معايير تحديد جودة البحث العلمي وأصالته، كما أنه يفتح آفاقا واسعة نحو الاستفادة من نتائج البحث والتطوير والاستثمار به، وبين أن باحثي المعهد قاموا بتقديم 86 ورقة علمية في مؤتمرات تخصصية محليا وعالميا، ونشر 158 منشورا علميا في المجلات العلمية، وهو ما يساهم في تعزيز حضور نتائج أبحاث المعهد على مستوى دولي.
من جهة أخرى، أشار د.السديراوي إلى أن عدد عملاء المعهد 35 عميلا محليا وإقليميا ودوليا للعام 2022-2023، مما يتيح فرص تبادل المعرفة والخبرات في حقول المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في العالم.
وحول براءات الاختراع التي أضافها المعهد خلال هذا العام لسجله، قال القائم بأعمال المدير العام د.مانع السديراوي إن المعهد نجح في تسجيل 4 براءات اختراع جديدة في مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأميركية لمركز أبحاث المياه، ومركز أبحاث البترول ومركز أبحاث الطاقة والبناء، ليصل عدد براءات الاختراع التي حاز عليها المعهد منذ عام 2010 حتى الوقت الحالي إلى 54 براءة اختراع. وأشار السديراوي الى أن المعهد يواصل اهتمامه بتطوير قدرات العاملين به من أجل الحفاظ على التميز العلمي لأبنائه الباحثين، وذلك من خلال نظام البعثات، حيث أنهى هذا العام 11 مبتعثا، منهم 6 حصلوا على درجة الدكتوراه، و4 ماجستير ومبتعث بكالوريوس، كما أتم عدد 184 طالبا وطالبة الدورات التدريبية الصيفية والربيعية التي يقدمها المعهد سنويا.

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