المناقصات يوافق على ترسية توسعة الصبية الكهربائية بـ 257 مليون دينار و الكهرباء لإنارة مبانيها بـ المتجددة
التاريخ
9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مشروع توسعة محطة الصبية الكهربائية، عبر توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية بـ 900 ميغاواط.
وقد تمت الترسية على الشركة الفائزة بالمناقصة بمبلغ إجمالي وقدره 257.558 مليون دينار بعد أن طلبت الوزارة من الجهاز في وقت سابق إعادة النظر في مبلغ الترسية منذ بداية العام الحالي، ووافق الجهاز على طلب الوزارة. ويأتي هذا المشروع في اطار عمل الوزارة لطرح مشاريع التوسع في إنتاج الطاقة والمياه للتوافق مع التوسعات العمرانية في البلاد.
وفي سياق منفصل، حصلت الوزارة على موافقة الجهاز بطرح مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية في المنطقة الجنوبية. ويأتي مشروع المناقصة ضمن سلسلة من المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة والتي تعمل من خلال الألواح الكهروضوئية، اذ يهدف لإنتاج 3 ميغاواط في الساعة لتغذية المواقع التي سيتم تركيب الألواح بها بالطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الطاقة المتولدة من الوقود الاحفوري التقليدي وتوفير الأموال الموجهة لهذا الغرض.
وبينت أن الوزارة من خلال هذا العقد سوف تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من المصادرة المتجددة التي تكفي إنارة المباني والمواقف الخاصة بالموظفين على مدار الساعة من خلال الألواح التي سيتم تركيبها على مظلات مواقف السيارات.
MENAFN11092023000130011022ID1107047821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.