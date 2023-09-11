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المناقصات يوافق على ترسية توسعة الصبية الكهربائية بـ 257 مليون دينار و الكهرباء لإنارة مبانيها بـ المتجددة

9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مشروع توسعة محطة الصبية الكهربائية، عبر توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية بـ 900 ميغاواط.
وقد تمت الترسية على الشركة الفائزة بالمناقصة بمبلغ إجمالي وقدره 257.558 مليون دينار بعد أن طلبت الوزارة من الجهاز في وقت سابق إعادة النظر في مبلغ الترسية منذ بداية العام الحالي، ووافق الجهاز على طلب الوزارة. ويأتي هذا المشروع في اطار عمل الوزارة لطرح مشاريع التوسع في إنتاج الطاقة والمياه للتوافق مع التوسعات العمرانية في البلاد.
وفي سياق منفصل، حصلت الوزارة على موافقة الجهاز بطرح مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية في المنطقة الجنوبية. ويأتي مشروع المناقصة ضمن سلسلة من المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة والتي تعمل من خلال الألواح الكهروضوئية، اذ يهدف لإنتاج 3 ميغاواط في الساعة لتغذية المواقع التي سيتم تركيب الألواح بها بالطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الطاقة المتولدة من الوقود الاحفوري التقليدي وتوفير الأموال الموجهة لهذا الغرض.
وبينت أن الوزارة من خلال هذا العقد سوف تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من المصادرة المتجددة التي تكفي إنارة المباني والمواقف الخاصة بالموظفين على مدار الساعة من خلال الألواح التي سيتم تركيبها على مظلات مواقف السيارات.

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