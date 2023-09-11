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أمانة الأوقاف تصدر العدد 44 من مجلة أوقاف

9/11/2023 2:48:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت الأمانة العامة للأوقاف العدد 44 من مجلتها المتخصصة (أوقاف)، وهي مجلة علمية محكمة، تصدر بشكل نصف سنوي. تم إدراجها ضمن قائمة الناشر الدولي «إبسكو» بثلاث لغات، تؤصل لإمكانات الوقف ومساهماته الفعالة في إدارة حاضر ومستقبل المجتمعات الإسلامية تنمويا، كما تهتم بنشر تجارب وخبرات بلدان العالم الإسلامي بمجال الوقف، وتطوير الكتابة الوقفية وربطها بمقتضيات التنمية الشاملة، وفق مجموعة قيم وأهداف وآداب سامية تنتهجها المجلة.
وفي هذا الصدد، صرحت لينة المطوع - مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية ومدير تحرير مجلة «أوقاف» بأن مجلة أوقاف مجلة دورية محكمة موجهة للباحثين والمهتمين بالشأن الوقفي ودراسات وأبحاث الوقف وعلومه بالكويت والعالم الإسلامي والتي تصدر دوريا للعام الثالث والعشرين على التوالي.

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