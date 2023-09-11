بيتك يطلق البرنامج التدريبي الثالث لطلبة رعاية المعوقين

العمر للمتدربين: نسعى جاهدين للمساهمة في تطوير مهاراتكم ونستفيد من قدراتكم العالية في تحسين أدائنا وخدمة عملائنا بأفضل الطرق الممكنة



أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي بالتعاون مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين» لتدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في إدارات مختلفة في «بيتك».

وأطلق «بيتك» النسخة الجديدة خلال مؤتمر أقيم بحضور رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، ومدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بالتكليف براء الجناعي، وعدد من مسؤولي الجهتين، والطلبة المتدربين.

ويعتبر «بيتك» السباق في هذه الخطوة حيث أطلق النسخة الأولى على مستوى القطاع المصرفي في الكويت قبل 3 سنوات لإتاحة الفرصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج مع المجتمع وتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك المباشر مع الموظفين أو العملاء.

من جهته، أعرب رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، عن سعادته بمواصلة هذه الشراكة مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين التي تتيح الفرصة للطلبة المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل وتعلم مهارات جديدة.

وأضاف في كلمته للمتدربين: «في كل عام نسعى جاهدين للمساهمة في تطوير مهاراتكم من خلال تجربتكم في «بيتك». كما أننا نستفيد من قدراتكم العالية في تحسين أدائنا وخدمة عملائنا بأفضل الطرق الممكنة.

وقال: «نفخر في «بيتك» بأن هذه الشراكة مع الجمعية هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت. ولا شك أن هذا التعاون يفيد الجمعية ومنتسبيها، والقطاع المصرفي أيضا. والفائدة الأكبر هي لأبنائنا وبناتنا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم جزء مهم لا يتجزأ من مجتمعنا».

بدوره، توجه مدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بالتكليف براء الجناعي بالشكر الجزيل إلى «بيتك» على الجهود المتفانية في دعم الجمعية ومنتسبيها، وحرصهم على رعاية الطلبة وتوفير برنامج خاص لهم للعام الثالث على التوالي.

وقال الجناعي: «هذه الاستمرارية تعزز من كفاءة عمل المتدربين، وتزيد من ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم على ذاتهم وتحسين فرصتهم المستقبلية في سوق العمل، وهذه الشراكة تساعد الجمعية في تحقيق الهدف المنشود وهو تمكين المتدربين من تطوير مهاراتهم المهنية بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، ويعزز من اندماجهم مع المجتمع.

ويتميز «بيتك» بسجل حافل في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، كما يشارك «بيتك» في مؤتمرات وفعاليات مختلفة مخصصة لهذه الشريحة المجتمعية، مع التركيز على الرعاية المطلوبة لهم وعرض مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم.

ومن الناحية المصرفية، يتيح «بيتك» إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر كل الوسائل الكفيلة بحصولهم على الخدمات المصرفية دون تحملهم أي رسوم أو تكاليف إضافية، ويشمل ذلك تخصيص فرع خاص لهم في كل محافظة، مع مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة، وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.