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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تعلن أسماء الفائزين بجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2022

9/11/2023 2:48:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) أسماء الفائزين بجائزة «جابر الأحمد للباحثين الشباب» في دورتها الـ 33 لعام 2022، والتي تمنحها سنويا للباحثين الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه وتبلغ قيمتها 10 آلاف دينار.
وقالت المؤسسة إنه في مجال العلوم الطبية والطبية المساعدة فاز بالجائزة د.محمد حيدر جمال الذي يعمل أستاذا مشاركا في قسم الجراحة بكلية الطب في جامعة الكويت والحاصل على البورد الكندي والأميركي في الجراحة، مضيفة أنه نشر 64 بحثا علميا في مجلات علمية محكمة وثلاثة كتب وثلاثة فصول في كتب طبية.
وأفادت بأنه فاز بالجائزة في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات د.ضاري عادل الحويل الذي يعمل أستاذا مشاركا في قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت والحاصل على الدكتوراه في إدارة نظم المعلومات من جامعة ماريلاند الأميركية مبينة أنه نشر 45 بحثا علميا في مجلات محكمة، كما أنه زميل في الأكاديمية الدولية للمعلوماتية والعلوم الصحية والجمعية الأميركية للمعلوماتية الطبية.
وأوضحت أنه فاز بالجائزة في مجال العلوم الهندسية د. يوسف يعقوب العسيري الذي يعمل باحثا في برنامج إدارة السواحل بمركز علوم البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية والحاصل على الدكتوراه في هندسة المياه من جامعة كارديف في المملكة المتحدة، مضيفة أنه نشر 18 بحثا علميا في مجلات علمية.
وقالت إنه في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فاز بالجائزة د.عبدالله راشد الشبلي الذي يعمل أستاذا مشاركا بقسم القانون الخاص في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والحاصل على الدكتوراه في القوانين الاقتصادية وحوكمة الشركات من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، مبينة أنه نشر 15 بحثا علميا في مجلات محكمة وستة كتب.
وأضافت أنه في مجال العلوم الإدارية والاقتصادية، فاز بالجائزة د.عبدالله جواد سلطان الذي يعمل أستاذا مشاركا قي قسم التسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، والحاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن الأميركية، مبينة أنه نشر 17 بحثا علميا في مجلات محكمة.
وأعربت المؤسسة عن تمنياتها للفائزين بتحقيق المزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرفة للباحثين الكويتيين وعطائهم المتميز ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجالاته.
يذكر أن جائزة «جابر الأحمد للباحثين الشباب» أنشئت عام 1988 تحت مسمى جائزة «الإنتاج العلمي» تحقيقا لمبادرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، لتكريم العلماء الباحثين الشباب من الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه في مختلف حقول المعرفة، وتشجيعهم على زيادة نشاطهم العلمي بما يعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع.

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