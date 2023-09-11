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التطبيقي تسكين عدة مناصب قيادية بالندب والتعيين

9/11/2023 2:48:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
واصل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام سد الفراغ في المناصب القيادية بالهيئة، حيث أصدر عددا من القرارات الخاصة بتسكين المناصب القيادية بالأصالة والندب والتكليف، للعمل على سد الشواغر في هذه المناصب قبيل بدء العام الدراسي الجديد، أبرزها ندب د.محمد الحيان للقيام بأعمال نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث لحين تعيين نائب للقطاع، بالإضافة إلى عمله الأصلي، وندب د.عبدالله العجمي للقيام بأعمال مساعد نائب المدير العام لجودة الخدمات اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام الدراسي ولمدة عام بالإضافة إلى عمله الأصلي. ووافق على ندب د.فارس العجمي للقيام بأعمال عميد كلية الدراسات التجارية لحين تعيين عميد للكلية، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
وجاء في القرارات ندب د.ليلى الشطي للقيام بأعمال عميد كلية التمريض لحين تعيين عميد للكلية، بالإضافة إلى عملها الأصلي، كما أصدر المدير قرارا بندب د.يوسف العنزي للقيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الرعاية والخدمات الطلابية بكلية التربية الأساسية لمدة عام، بالإضافة إلى عمله الأصلي، كما ندب د.عبدالمجيد الموسوي للقيام بأعمال مساعد للأنشطة والشؤون الطلابية بعمادة شؤون الطلبة لمدة عام، بالإضافة إلى عمله الأصلي، كما أصدر كذلك قرارا بندب طارق الكندري للقيام بأعمال مساعد المدير لشؤون المتدربين في المعهد الصناعي «الشويخ» اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام التدريبي المقبل ولحين تعيين مساعد لمدير المعهد، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ووافق الفجام على ندب د.سعاد البشر للقيام بأعمال رئيس قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية لحين تعيين رئيس للقسم بالإضافة الى عملها الأصلي، وندب د.مجبل السعيدي للقيام بأعمال رئيس قسم المحاسبة بكلية الدراسات التجارية اعتبارا من 26 الجاري حتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024، وندب عبدالله العتيبي للقيام بأعمال رئيس قسم الاقتصاد بكلية الدراسات التجارية اعتبارا من 23 أكتوبر المقبل حتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024.

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