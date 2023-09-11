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العقيد صباح المحمد القيادة الإستراتيجية تعتبر علما وفنا قبل أن تكون سلطة

9/11/2023 2:48:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها القوة البرية في فن القيادة والإدارة، ألقى العقيد الركن صباح محمد الصباح من القوة البرية محاضرة بعنوان «القيادة الاستراتيجية»، حيث تطرق فيها لمفاهيم ونظريات وأنماط القيادة في سياقها التاريخي واقترانها مع مفهوم القيادة الاستراتيجية، مشيرا إلى بعض المهارات والقواعد المهمة في فن القيادة الاستراتيجية، والتي تعتبر علما وفنا قبل ان تكون سلطة.
واستهدفت المحاضرة نخبة من الضباط القادة من مختلف الوحدات والتشكيلات أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات بما يعزز مستوى الفهم بالقدرات القيادية الاستراتيجية.

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