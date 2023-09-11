Monday, 11 September 2023 11:21 GMT

مؤتمر العلاقات العامة والإعلام في الأزمات والكوارث ينطلق 19 الجاري

9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينطلق الثلاثاء المقبل 19 الجاري مؤتمر العلاقات العامة والإعلام في الأزمات والكوارث، في فندق جميرا شاطئ المسيلة.
ويسلط المؤتمر الضوء على مجموعة من المواضيع والقضايا الهامة في مجال العلاقات العامة والإعلام في الأزمات والكوارث، وذلك من خلال استضافة مجموعة من المتحدثين ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال من الكويت ومن المملكة العربية السعودية ومن لبنان.
ويشمل المتحدثين من الكويت كلا من: د.فواز العجمي (أستاذ الإعلام في جامعة الكويت)، د.حسين إبراهيم (أستاذ العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت)، د.حسين جرخي (كبير اختصاصيي علاقات عامة وإعلام لدى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وخالد الخليفي (مدرب محترف ومحاضر ومستشار في مجال الاتصالات وعلومها).
وأما المتحدثون من المملكة العربية السعودية فهم: د.عبدالرحمن العبدالقادر، وخالد بن عبدالرحمن آل دغيم.
أما المتحدث من لبنان فهو رولاند أبي نجم.
ومن أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر: استراتيجيات بناء الثقة مع الجمهور ونشر الوعي المجتمعي عند الأزمات، ودور العاملين في العلاقات العامة والإعلام أثناء الأزمات والكوارث، ومهارات ودور الناطق الرسمي في إدارة الأزمات، والعلاقات العامة وإعادة بناء الصورة الذهنية بعد الأزمات، وأثر ذلك على تنمية الاقتصاد والمجتمع (الإعلام السياحي نموذجا)، بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية بعنوان (كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العلاقات العامة أثناء الأزمات).
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور العلاقات العامة والإعلام في إدارة الأزمات والكوارث، وتزويد العاملين في هذا المجال بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات. كما يهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي لدى العاملين في العلاقات العامة والإعلام في مؤسسات القطاعين العام والخاص. ويهدف أيضا إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه إدارات العلاقات العامة والإعلام في أوقات الأزمات والكوارث.

MENAFN11092023000130011022ID1107047813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث