مؤتمر العلاقات العامة والإعلام في الأزمات والكوارث ينطلق 19 الجاري
التاريخ
9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينطلق الثلاثاء المقبل 19 الجاري مؤتمر العلاقات العامة والإعلام في الأزمات والكوارث، في فندق جميرا شاطئ المسيلة.
ويسلط المؤتمر الضوء على مجموعة من المواضيع والقضايا الهامة في مجال العلاقات العامة والإعلام في الأزمات والكوارث، وذلك من خلال استضافة مجموعة من المتحدثين ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال من الكويت ومن المملكة العربية السعودية ومن لبنان.
ويشمل المتحدثين من الكويت كلا من: د.فواز العجمي (أستاذ الإعلام في جامعة الكويت)، د.حسين إبراهيم (أستاذ العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت)، د.حسين جرخي (كبير اختصاصيي علاقات عامة وإعلام لدى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وخالد الخليفي (مدرب محترف ومحاضر ومستشار في مجال الاتصالات وعلومها).
وأما المتحدثون من المملكة العربية السعودية فهم: د.عبدالرحمن العبدالقادر، وخالد بن عبدالرحمن آل دغيم.
أما المتحدث من لبنان فهو رولاند أبي نجم.
ومن أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر: استراتيجيات بناء الثقة مع الجمهور ونشر الوعي المجتمعي عند الأزمات، ودور العاملين في العلاقات العامة والإعلام أثناء الأزمات والكوارث، ومهارات ودور الناطق الرسمي في إدارة الأزمات، والعلاقات العامة وإعادة بناء الصورة الذهنية بعد الأزمات، وأثر ذلك على تنمية الاقتصاد والمجتمع (الإعلام السياحي نموذجا)، بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية بعنوان (كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العلاقات العامة أثناء الأزمات).
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور العلاقات العامة والإعلام في إدارة الأزمات والكوارث، وتزويد العاملين في هذا المجال بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات. كما يهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي لدى العاملين في العلاقات العامة والإعلام في مؤسسات القطاعين العام والخاص. ويهدف أيضا إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه إدارات العلاقات العامة والإعلام في أوقات الأزمات والكوارث.
MENAFN11092023000130011022ID1107047813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.