Monday, 11 September 2023 11:20 GMT

نزاهة مستمرة في تسلم إقرارات الذمة المالية

9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها ما زالت مستمرة في عملية تسلم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية. وأكدت على ضرورة التزام الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم إقرارات الذمة المالية، والتي تنص على تقديم الخاضعين للإقرار الأول خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب، وتحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات لمن بقي من منصبه، والإقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة.

MENAFN11092023000130011022ID1107047812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث