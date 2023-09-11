السفير الياباني الكويت ثالث أكبر مورد للنفط إلى اليابان



يومان لإصدار التأشيـرة للكويتييـن والقسـم القنصلي يصدر ما بيـن 300 و400 شهريـاً نأمل أن تشارك الشركات اليابانية في المشاريع المستقبلية لأنظمة النقل وإدارة النفايات وإعادة التدوير



أسامة دياب

وصف السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري، مستقبل العلاقات بين بلاده والكويت، بعد دخولها عامها الـ 60، بأنها علاقات تاريخية، مضيفا «أن العلاقة بين العائلتين الحاكمتين في البلدين علاقة صداقة قديمة ووثيقة جدا، وتعكس عمق العلاقات الثنائية».

وقال في لقاء عقده مساء أمس الأول مع ممثلي وسائل الإعلام في محل إقامته، إن «الكويت تعتبر ثالث أكبر مورد للنفط بالنسبة لليابان، لذلك، فإن اليابان تقدر جهود الكويت في ضمان أمن الطاقة، كما تود اليابان تعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات بما فيها التصدي لقضية التحول إلى الطاقة المتجددة».

وأفاد السفير بأن «الشركات اليابانية تشارك بفعالية في الكويت، حيث يسهم بعضها في الخدمات الأساسية مثل الإمدادات المستقرة من الكهرباء والمياه، حيث شاركت إحدى الشركات اليابانية في بناء المشروع الكويتي الرائد للوقود النظيف»، متمنيا في الوقت نفسه «أن يرى الشركات اليابانية تعمل وتشارك في تنمية وتعزيز البنى التحتية الكويتية من خلال المشاركة في المشاريع المستقبلية لأنظمة النقل الفعالة وإدارة النفايات بكفاءة وتقنيات إعادة التدوير»، لافتا إلى أن «الشركات اليابانية، تستطيع أن تسهم في تطوير التكنولوجيا بالكويت نظرا لما لديها من تقنيات متميزة جدا في هذا المجال، إضافة الى عملية التحول الرقمي وبشكل سريع، كما نتطلع الى استمرار الحوار بيننا في ما يتعلق بمسالة الذكاء الاصطناعي».

وأشار إلى أن «اليابان والكويت حددتا هدفا لتحقيق الحياد الكربوني، حيث تستهدف الدولتان تحقيق ذلك بحلول عامي 2050 لليابان و2060 للكويت»، مبينا أن «لدى البلدين إمكانية العمل بقوة معا في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تطوير تقنيات تترك بصمة كربونية أقل مع ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب في السوق الدولية».

وأوضح أنه «تماشيا مع جهود الدولتين في إزالة الكربون شارك مركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة ومؤسسة البترول الكويتية في تنظيم الدورة الثالثة من ندوة الكويت للهيدروجين في يونيو الماضي وركزت على التقنيات الجديدة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا التي يمكن أن تسهم في هدف حياد الكربون.

وعما اذا كانت اليابان ستلعب دور الوساطة في حل الأزمات التي تمر بها المنطقة مثل ترسيم الحدود والأسرى والمفقودين وأحقية الجزر الإماراتية، خصوصا أن الاجتماع الوزاري الخليجي- الياباني الذي انعقد مؤخرا في الرياض خرج بتوصيات عدة تشدد على احترام سيادة الدول، قال مورينو: «السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعتبران ذات أهمية كبيرة لليابان، لذلك، نحن مستعدون للعب دور في حال كانت هناك من أدوار تستطيع اليابان أن تلعبها، ومن أجل ذلك، سنواصل العمل على الحوارات مع الدول الإقليمية من خلال الأطر الثنائية، أو من خلال الأطر المتعددة الأطراف كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي».

وأشار إلى أن «ضمان أمن الملاحة في منطقة الخليج، بما في ذلك في مضيق هرمز، يعتبر أمرا حيويا ومهما للغاية، ليس فقط بالنسبة لليابان، وإنما بالنسبة للعالم أجمع، ونحن نرغب في المساهمة في السلام، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الحوار مع دول المنطقة، كما نرغب في نشر فهم الإدراك لسيادة القانون الدولي».

ولفت إلى أنه «وكمساهمة أخرى في أمن الملاحة بالمنطقة، قمنا بنشر سفن بحرية وطائرات دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية للقيام بعمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن».

ووصف العلاقات مع دول مجلس التعاون بأنها «تتمتع بصداقة قديمة، لذلك، فان تعزيز التعاون يشكل أهمية بالنسبة للجانبين، ونحن نتشارك في ذلك، خصوصا أن مسألة الطاقة نقطة مهمة جدا لعلاقتنا وحاليا، فإن قضية أمن الطاقة تعتبر تحديا مهما جدا في ظل أهمية الاحتباس الحراري، كما أن قضية التحول إلى الطاقة الجديدة تعتبر مهمة وفي ظل هذه الأوضاع يتزايد التعاون بيننا».

وعن عدد الكويتيين الذين زاروا اليابان، أوضح السفير أن القسم القنصلي يصدر ما بين 300 و400 تأشيرة في الشهر، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكويتي بحاجة إلى يومين لإصدار تأشيرة لزيارته اليابان.

وتطرق السفير الياباني إلى الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي- الياباني الذي عقد مؤخرا في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية، والتي شارك فيها وزير خارجية بلاده يوشيماسا هاياشي، لافتا إلى أن هاياشي «أشار إلى تزايد أهمية دور أعضاء مجلس التعاون الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها في المجتمع الدولي، وأكد أن اليابان تولي أهمية للتعاون مع دول المجلس في التصدي للقضايا المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم برمته، مشيرا إلى أن اليابان تود أن تعمل بتصميم راسخ مع دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي من أجل الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون»، موضحا أن هناك إمكانية للاستفادة من الربط بين المزايا المتوافرة لدى كل من اليابان ودول المجلس، معبرا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، مشددا على أن اليابان ستقوم أيضا بتعميق الحوارات والتعاون من خلال أطر التعاون الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، كما أنها ستعمل على توسيع نطاق تعاون التعددية المصغرة، بما في ذلك التعاون الذي لدينا مع الأردن ومصر.