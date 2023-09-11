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لجنة شؤون العمل الإحصائي الخليجي ناقشت منظومة الحماية الاجتماعية بدول التعاون

9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المدير العام للإدارة المركزية للاحصاء بالإنابة منية القبندي إن الكويت شاركت أمس الاثنين في الاجتماع الـ 10 للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي، حيث جرى مناقشة منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومشاركة المرأة الخليجية في التنمية.
وأضافت القبندي، في اتصال هاتفي مع «كونا»، أن الاجتماع الذي عقد في مقر مركز الإحصاء الخليجي في العاصمة العمانية مسقط بحث مشروع قياس الاقتصاد الرقمي وبناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات من بينها تطوير منظومة العمل الإحصائي الخليجي وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس للارتقاء بالعمل الإحصائي وتحقيق الدعم والتنسيق في المجالات الإحصائية كافة.

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