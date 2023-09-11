لجنة شؤون العمل الإحصائي الخليجي ناقشت منظومة الحماية الاجتماعية بدول التعاون
التاريخ
9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المدير العام للإدارة المركزية للاحصاء بالإنابة منية القبندي إن الكويت شاركت أمس الاثنين في الاجتماع الـ 10 للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي، حيث جرى مناقشة منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومشاركة المرأة الخليجية في التنمية.
وأضافت القبندي، في اتصال هاتفي مع «كونا»، أن الاجتماع الذي عقد في مقر مركز الإحصاء الخليجي في العاصمة العمانية مسقط بحث مشروع قياس الاقتصاد الرقمي وبناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات من بينها تطوير منظومة العمل الإحصائي الخليجي وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس للارتقاء بالعمل الإحصائي وتحقيق الدعم والتنسيق في المجالات الإحصائية كافة.
MENAFN11092023000130011022ID1107047810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.