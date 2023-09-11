نائب وزير الخارجية بحث مع 3 سفراء القضايا المشتركة

نائب وزير الخارجية بحث مع 3 سفراء القضايا المشتركة
التاريخ
9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في ديوان عام الوزارة أمس كلا من سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى الكويت بليندا لويس وسفيرة أستراليا لدى الكويت ميليسا كيلي والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر، وقد تم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
MENAFN11092023000130011022ID1107047809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.