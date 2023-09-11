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نائب وزير الخارجية بحث مع 3 سفراء القضايا المشتركة

9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في ديوان عام الوزارة أمس كلا من سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى الكويت بليندا لويس وسفيرة أستراليا لدى الكويت ميليسا كيلي والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر، وقد تم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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