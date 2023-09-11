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فيصل الحمود الكويت تولي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب

9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب. وقال في تصريح صحافي أمس، إن الشباب هم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء المجتمع.
وأضاف أن تمكينهم بشتى المجالات هو مصدر قوة وعنصر أساسي للتنمية من خلال دعم مبادراتهم وأفكارهم وتحفيزهم لاستثمار الطاقات والمهارات والقدرات، وتكريمهم والسعي نحو تعزيز الروح الإيجابية لديهم يسهم كثيرا في إثارة الدافعية لدى الشباب على مواصلة النجاح لتحقيق الأفضل، متمنيا لجميع شبابنا التوفيق والتميز بمختلف الأصعدة.

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