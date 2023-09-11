فيصل الحمود الكويت تولي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب
التاريخ
9/11/2023 2:48:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب. وقال في تصريح صحافي أمس، إن الشباب هم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء المجتمع.
وأضاف أن تمكينهم بشتى المجالات هو مصدر قوة وعنصر أساسي للتنمية من خلال دعم مبادراتهم وأفكارهم وتحفيزهم لاستثمار الطاقات والمهارات والقدرات، وتكريمهم والسعي نحو تعزيز الروح الإيجابية لديهم يسهم كثيرا في إثارة الدافعية لدى الشباب على مواصلة النجاح لتحقيق الأفضل، متمنيا لجميع شبابنا التوفيق والتميز بمختلف الأصعدة.
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