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وكلاء العدل الخليجيون يبحثون تعزيز التعاون القانوني والقضائي

9/11/2023 2:48:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
غادر وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف والوفد المرافق له للمشاركة في الاجتماع الـ25 لوكلاء وزارات العدل والمقرر عقده اليوم الثلاثاء في مسقط.
ويعقد الاجتماع الـ25 لوكـــلاء وزارة العــــدل باستضافة من سلطنة عمان وبرئاستها، حيث يتناول جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس، والمقرر اعتمادها والتوصية برفعها لوزراء العدل في اجتماعهم المقرر في أكتوبر المقبل، منها مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز بين دول المجلس، وبحث مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون والتي سبق ان أقرت في عام 1998، والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون والخاصة ببند معوقات تسجيل المحامين الخليجيين بين دول المجلس.
وتعرض هذه البنود على اجتماع وكلاء وزارات العدل بعد أن تمت دراستها ورفعها من قبل لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي لوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2023.
ويضم وفد الوزارة المشارك في الاجتماع كلا من وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالتكليف ريا خالد الرشيدي ويعقوب يوسف العجيل باحث أول قانوني.

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