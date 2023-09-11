فيصل النواف إجراءات القبول في الحرس تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب وتنتهج الشفافية والمصداقية
التاريخ
9/11/2023 2:48:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، ورئيس لجنة القبول وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد، وعدد من القادة والضباط، أجرى الحرس الوطني قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالحرس الوطني كضباط صف «الرقباء الأوائل» من حملة شهادة الدبلوم، بعد استيفائهم الإجراءات القانونية.
وأكد النواف أن الحرس الوطني حريص على ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين من خلال قرعة علنية لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية والدفاع عن تراب وطنهم الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشددا على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وتنتهج الشفافية والمصداقية في جميع المراحل، متمنيا لمن حالفهم الحظ في القرعة التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والوظيفية.
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