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فيصل النواف إجراءات القبول في الحرس تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب وتنتهج الشفافية والمصداقية

9/11/2023 2:48:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، ورئيس لجنة القبول وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد، وعدد من القادة والضباط، أجرى الحرس الوطني قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالحرس الوطني كضباط صف «الرقباء الأوائل» من حملة شهادة الدبلوم، بعد استيفائهم الإجراءات القانونية.
وأكد النواف أن الحرس الوطني حريص على ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين من خلال قرعة علنية لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية والدفاع عن تراب وطنهم الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشددا على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وتنتهج الشفافية والمصداقية في جميع المراحل، متمنيا لمن حالفهم الحظ في القرعة التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والوظيفية.

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