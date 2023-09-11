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تسريع إجراءات استكمال ميناء مبارك الكبير

9/11/2023 2:48:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بأن مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، شدد على اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع التنموية في البلاد، حيث أحيط علما بتوصية اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير. وأضاف الكندري ان المجلس قرر تكليف نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك باستكمال العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير، مؤكدا ضرورة سرعة المضي باستكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز المشروع.
وأوضح الكندري ان المجلس ناقش التوصيات الواردة بلجنة الشؤون القانونية، وقرر الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء كلية الإطفاء ورفعه إلى سمو نائب الأمير.

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