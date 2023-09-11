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نائب الأمير هنأ سلمان الحمود بتزكيته رئيسا للاتحاد الآسيوي للرماية كل التوفيق لخدمة الوطن ورفعة رايته

9/11/2023 2:48:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصـــر بيان صبــاح امس الشيخ سلمان الحمود وذلك بمناسبــة تزكيتـــه رئيسا للاتحاد الآسيــوي للرمايـــة.
هذا، وقد هنأه سموه على تزكيته لهذا المنصب الرياضي الدولي الرفيع، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة رايته في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق الساحلية جنوبي بلغاريا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة.

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