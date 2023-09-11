نائب الأمير هنأ سلمان الحمود بتزكيته رئيسا للاتحاد الآسيوي للرماية كل التوفيق لخدمة الوطن ورفعة رايته
التاريخ
9/11/2023 2:48:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصـــر بيان صبــاح امس الشيخ سلمان الحمود وذلك بمناسبــة تزكيتـــه رئيسا للاتحاد الآسيــوي للرمايـــة.
هذا، وقد هنأه سموه على تزكيته لهذا المنصب الرياضي الدولي الرفيع، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة رايته في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق الساحلية جنوبي بلغاريا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة.
MENAFN11092023000130011022ID1107047803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.