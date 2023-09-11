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الأرصاد: أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى

9/11/2023 2:40:51 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن بقايا العاصفة دانيال بدأت تؤثر على شمال مصر، حيث فقدت جزءا كبيرا من قوتها أدى لمنخفض جوي في الصحراء الغربية.



وأضافت عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"بدأنا انخفاض في درجة الحرارة في غرب البلاد وأمطار ما بين متوسطة وغزيرة
في سيوه ومطروح والسلوم، وسرعات الرياح تجاوزت الـ50 مترا في الساعة وأدت لرمال وأتربة".



وتابعت عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية: "خلال الساعات المقبلة تبدأ الأمطار في الإسكندرية والتي ستكون ما بين قليلة ومتوسطة، والعاصفة متسمرة حتى الصباح، وسنبدأ غدا حالة عدم استقرار في شمال البلاد وهطول بعض الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة في محافظات شمال البلاد والأمطار ستمتد للمحافظات الداخلية ولكن بحدة أقل وستمتد للقاهرة الكبرى ولكن ستكون قليلة وسنشهد انخفاض في درجات الحرارة غدا".







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