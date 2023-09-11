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لبنان: اتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار بمخيم عين الحلوة

9/11/2023 2:40:50 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اجتماعًا اليوم الاثنين، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.



وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا بمحافظة الجنوب اللبناني، وذلك بعد 5 أيام من الاشتباكات المتواصلة.



واتفق المجتمعون، على متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء أشرف العرموشي ورفاقه أواخر شهر يوليو الماضي، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.



ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات عنيفة، منذ مساء الخميس الماضي وحتى اليوم.







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