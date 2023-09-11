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أبو الغيط يُعزى الشعب الليبى فى ضحايا إعصار دانيال

9/11/2023 2:40:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عزائه للشعب الليبي وحكومته في ضحايا الإعصار دانيال، الذي ضرب البلاد مؤخرا، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.

وأكد أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، على ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الكارثة الطبيعية، متمنيا السلامة لأهل هذا البلد العربي "العزيز".

وكان قد أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الاثنين، تسجيل أكثر من ألفي قتيل في مدينة درنة شرقي البلاد، مؤكدا أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.

وكشف أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدى، اليوم الإثنين، عن تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة درنة، مشيرًا إلى أن الوصول للمدينة يكون من الجنوب عبر طريق بها صعوبات عدة للوصل إلى درنة.

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