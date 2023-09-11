أبو الغيط يُعزى الشعب الليبى فى ضحايا إعصار دانيال

وأكد أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، على ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الكارثة الطبيعية، متمنيا السلامة لأهل هذا البلد العربي "العزيز".

وكان قد أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الاثنين، تسجيل أكثر من ألفي قتيل في مدينة درنة شرقي البلاد، مؤكدا أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.