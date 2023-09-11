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الجامعة العربية تعقد اجتماعا تشاوريا مع الأمم المتحدة حول الأمن السيبراني

9/11/2023 2:40:49 PM
(MENAFN- Youm7) عٌقد الاجتماع التشاوري بين الدول العربية والأمم المتحدة حول مسودة " برنامج عمل الأمم المتحدة للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي "، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم 37/ 77 الصادر فى ديسمبر الماضي، المعنون بـ"برنامج العمل للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي"، والذي يهدف إلى وضع برنامج عمل يكون بمثابة آلية دائمة وشاملة لمناقشة التهديدات القائمة والمحتملة في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (160) والمعنون بـ"تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي"، والذي نص على أهمية مشاركة الدول العربية والأمانة العامة بفعالية في كافة المداولات الأممية والدولية الخاصة بوضع برنامج العمل سالف الذكر، وتكثيف التنسيق العربي في هذا المجال.

وقد ألقى كل من السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية ، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية.



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