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وفد صندوق النقد الدولي يجري مراجعة للاتفاق الأولي مع الحكومة اللبنانية

9/11/2023 2:40:49 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، مراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقع بين الحكومة اللبنانية والصندوق في أبريل من العام الماضي.


جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريجو، وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.


وتطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من الاتفاق الأولي ومدى توافق ذلك مع مضامين الاتفاق.


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