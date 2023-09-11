وفد صندوق النقد الدولي يجري مراجعة للاتفاق الأولي مع الحكومة اللبنانية
التاريخ
9/11/2023 2:40:49 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، مراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقع بين الحكومة اللبنانية والصندوق في أبريل من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريجو، وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وتطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من الاتفاق الأولي ومدى توافق ذلك مع مضامين الاتفاق.
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