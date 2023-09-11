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بمناسبة عيد النيروز.. اجتماع مجمع كهنة الكنيسة بمراكز الشرقية ومدينة العاشر

9/11/2023 2:40:47 PM
(MENAFN- Youm7) عقد مجمع كهنة إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اليوم، اجتماعهم الدورى فى كنيسة السيدة العذراء بمدينة فاقوس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.


وبدأ اللقاء بالقداس الإلهى لتذكار السنة الثانية عشر لرحيل مثلث الرحمات الأنبا أنجيلوس أسقف الإيبارشية السابق، وعقب الصلاة ألقى الأنبا مقار كلمة بعنوان "الوصايا العشر للكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.


ويبدأ الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بعيد النيروز، غدا الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الجارى، حيث يستمر حتى عيد الصليب الذى يوافق يوم 27 سبتمبر الجارى لتستمر الصلوات والقداسات.


ويعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.


ويعتبر عيد النيروز عيد رأس السنة المصرية هو أول يوم فى السنة الزراعية الجديدة، حيث أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية nii`arwou (نى - يارؤو) = الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو موعد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة فى مصر، ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السى للأعرابكعادتهم (مثل أنطونى وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية، ولارتباط النيروز بالنيل أبدلوا الراء بالأم فصارت نيلوس ومنها أشتق العربلفظة النيل العربية.


اجتماع مجمع كهنة الشرقية



جانب من اللقاء



جانب من لقاء الأباء الكهنة



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