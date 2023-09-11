



وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى جميع الخريجين الجدد، متمنياً للجميع كل التوفيق في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، وقال رئيس الإنجيلية: "دور التعليم اللاهوتي هو مساندة رسالة الكنيسة الأساسية وفهم خبرة الحضور الالهي المتجدد دائما، وأضاف زكي:"نسعى إلى بناء الكنيسة من خلال خادم قادر على توصيل كلمة الله بقوة، ويمتلك خبرة روحية حقيقية واختبار حقيقي، يجعله يبحر إلى أعماق النص".





يذكر أن كلية كورنر ستون تسعى لإعداد وتدريب القيادات الكنسية، وتأهيلهم لفهم وتوصيل رسالة الإنجيل، من خلال تزويدهم بمهارات الخدمة والقيادة المسيحية، ولتخريج دفعات من الرعاة المؤهلين للعمل بالكنيسة المحلية، وإعداد قادة مؤهلين ومدربين لمجالات الخدمة المختلفة.

















