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رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخرج دفعة جديدة من كلية كورنر ستون للعلوم اللاهوتية

9/11/2023 2:40:47 PM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلي بمصر، اليوم الإثنين، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية، التابعة لمجمع كنائس النعمة الأول، أحد مذاهب الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس جمال عبد المسيح، رئيس مجمع كنائس النعمة الأول بمصر، والدكتور القس أشرف وسيلي، رئيس كلية كورنرستون، والدكتور باسم صبحي، المدير الأكاديمي للكلية، والقس عادل زخاري، المدير الإداري للكلية.


وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى جميع الخريجين الجدد، متمنياً للجميع كل التوفيق في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، وقال رئيس الإنجيلية: "دور التعليم اللاهوتي هو مساندة رسالة الكنيسة الأساسية وفهم خبرة الحضور الالهي المتجدد دائما، وأضاف زكي:"نسعى إلى بناء الكنيسة من خلال خادم قادر على توصيل كلمة الله بقوة، ويمتلك خبرة روحية حقيقية واختبار حقيقي، يجعله يبحر إلى أعماق النص".


يذكر أن كلية كورنر ستون تسعى لإعداد وتدريب القيادات الكنسية، وتأهيلهم لفهم وتوصيل رسالة الإنجيل، من خلال تزويدهم بمهارات الخدمة والقيادة المسيحية، ولتخريج دفعات من الرعاة المؤهلين للعمل بالكنيسة المحلية، وإعداد قادة مؤهلين ومدربين لمجالات الخدمة المختلفة.


الخريجين



الدكتور أندريه زكى



جانب من الحفل



جانب من حفل التخرج



لقاء رئيس الطائفة

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