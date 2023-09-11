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الرئيس السيسى يوجه الحكومة بتقديم الدعم للأشقاء فى ليبيا والمغرب.. إنفوجراف

9/11/2023 2:40:45 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الرئيس توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب.



وتقدم الرئيس بخالص العزاء للأشقاء بليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد.

وأكد تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً.


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