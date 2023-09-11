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نهر من الخمر.. انفجار خزانين بمصنع للنبيذ وغرق أحد الشوارع بالبرتغال

9/11/2023 2:39:59 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد راديو "ريناسينسا" بأن النبيذ الأحمر غمر أحد شوارع مدينة أناديا البرتغالية بعد انفجار خزانين في مصنع النبيذ "ديستيلاريا ليفيرا".

وقالت المحطة الإذاعية: "الأحد الماضي، غمرت الشوارع في أناديا بلترات من النبيذ الأحمر. وقع الحادث بعد انفجار خزانين في ديستيلاريا ليفيرا".

وأشارت إلى أن الشركة أعربت عن أسفها إزاء الحادث.

وأضافت الإذاعة: "لم يتم بعد تحديد أسباب انفجار الخزانين، لكن الشركة بالفعل أكدت أنها تتحمل مسئولية ما حدث".


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