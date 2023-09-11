نهر من الخمر.. انفجار خزانين بمصنع للنبيذ وغرق أحد الشوارع بالبرتغال
التاريخ
9/11/2023 2:39:59 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد راديو "ريناسينسا" بأن النبيذ الأحمر غمر أحد شوارع مدينة أناديا البرتغالية بعد انفجار خزانين في مصنع النبيذ "ديستيلاريا ليفيرا".
وقالت المحطة الإذاعية: "الأحد الماضي، غمرت الشوارع في أناديا بلترات من النبيذ الأحمر. وقع الحادث بعد انفجار خزانين في ديستيلاريا ليفيرا".
وأشارت إلى أن الشركة أعربت عن أسفها إزاء الحادث.
وأضافت الإذاعة: "لم يتم بعد تحديد أسباب انفجار الخزانين، لكن الشركة بالفعل أكدت أنها تتحمل مسئولية ما حدث".
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