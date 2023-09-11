وقالت المحطة الإذاعية: "الأحد الماضي، غمرت الشوارع في أناديا بلترات من النبيذ الأحمر. وقع الحادث بعد انفجار خزانين في ديستيلاريا ليفيرا".

وأشارت إلى أن الشركة أعربت عن أسفها إزاء الحادث.

وأضافت الإذاعة: "لم يتم بعد تحديد أسباب انفجار الخزانين، لكن الشركة بالفعل أكدت أنها تتحمل مسئولية ما حدث".