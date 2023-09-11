الكرملين: العملية العسكرية يجب أن تستمر للحد من تهديد هجمات كييف
التاريخ
9/11/2023 2:39:59 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن كييف تواصل شن الهجمات، لذا يجب أن تستمر العملية العسكرية الخاصة لقمع هذا التهديد.
وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة تاس: "أن كييف لا تتوقف عن شن الهجمات؛ فهو لا يخجل من الهجمات ضد المشاهير وقادة الرأي العام، وبالطبع ضد أهداف مدنية".
وتابع: "من الواضح أن نظام كييف يميل إلى الاستمرار في هذه الممارسة، ولهذا السبب فإن هذا يعني الاستمرار غير المشروط للعملية العسكرية الخاصة للقضاء على هذا التهديد".
وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية وقوات الدفاع الجوي وأجهزة الأمن تواصل تحسين أساليبها في مكافحة هجمات الطائرات بدون طيار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "هنا نأمل أن نتمكن بمرور الوقت من القضاء على مثل هذه التهديدات بشكل أكثر فعالية وكاملة".
وأضاف بيسكوف: "لكن الشيء الأكثر أهمية هو مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق النصر، من أجل القضاء على هذا التهديد في المستقبل".
MENAFN11092023000132011024ID1107047747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.