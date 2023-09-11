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الكرملين: العملية العسكرية يجب أن تستمر للحد من تهديد هجمات كييف

9/11/2023 2:39:59 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن كييف تواصل شن الهجمات، لذا يجب أن تستمر العملية العسكرية الخاصة لقمع هذا التهديد.


وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة تاس: "أن كييف لا تتوقف عن شن الهجمات؛ فهو لا يخجل من الهجمات ضد المشاهير وقادة الرأي العام، وبالطبع ضد أهداف مدنية".


وتابع: "من الواضح أن نظام كييف يميل إلى الاستمرار في هذه الممارسة، ولهذا السبب فإن هذا يعني الاستمرار غير المشروط للعملية العسكرية الخاصة للقضاء على هذا التهديد".


وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية وقوات الدفاع الجوي وأجهزة الأمن تواصل تحسين أساليبها في مكافحة هجمات الطائرات بدون طيار.


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "هنا نأمل أن نتمكن بمرور الوقت من القضاء على مثل هذه التهديدات بشكل أكثر فعالية وكاملة".


وأضاف بيسكوف: "لكن الشيء الأكثر أهمية هو مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق النصر، من أجل القضاء على هذا التهديد في المستقبل".


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