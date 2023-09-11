

جاء ذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتجنب الركود مع الاستمرار في احتواء التضخم أثناء مقابلة أجرتها الوزيرة الأمريكية خلال عودتها من حضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بجانب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت يلين، في المقابلة الخاصة التي نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أشعر بتفاؤل كبير بشأن هذا التوقع، أعتقد أنك يجب أن تقول إننا نسير على طريق يبدو هكذا تمامًا".



وأضافت يلين: "كل مقياس للتضخم في طريقه إلى الانخفاض"، مضيفة أن بعض المؤشرات في سوق العمل، مثل ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8% وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.2%، "أمر مهم وجيد".



وتابعت أن الصين لديها القدرة على تعديل سياساتها الاقتصادية إذا اختارت القيام بذلك.



وأشارت يلين إلى أن مجموعة العشرين "تظل المنتدى الرئيسي للتعاون العالمي".



وفي حين انخفض التضخم منذ ذروته البالغة 9.1% في يونيو الماضي، إلا أنه ارتفع للمرة الأولى هذا العام في يوليو بنسبة 3.2%. وكانت هذه أول زيادة بعد 13 شهرًا من انخفاض التضخم، لكن هذا لا يعني أن معدلات التضخم المرتفعة ستعود.



وبحسب "ذا هيل"، يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان ينبغي عليه رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر في محاولة لعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.



