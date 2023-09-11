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السويد.. اكتشاف حمى الخنازير الإفريقية لدى 7 خنازير بالبلاد

9/11/2023 2:39:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المعهد البيطري الوطني فى السويد رصد حمى الخنازير الأفريقية في سبعة خنازير برية، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه السلطات في تحليل عينات من الحيوانات النافقة في نفس المنطقة.



وجرى اكتشاف الفيروس الذي يسببب المرض لأول مرة الأربعاء الماضي لدى خنزير بري نافق بالقرب من بلدة فاجيرستا، على بعد 200 كيلومتر شمال ستوكهولم.



وقامت السلطات بتطويق منطقة بمساحة 1000 كيلومتر مربع حول موقع اكتشاف الحيوان النافق، حيث تم العثور على مزيد من الحيوانات النافقة. وتم منع السكان والزائرين من البقاء في الغابة أو الحقول في هذه المنطقة.



وتعد حمى الخنازير الأفريقية مرضا معديا يؤثر على الخنازير البرية والمحلية، وعادة ما يؤدي لنفوق الحيوانات خلال أسبوع.









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