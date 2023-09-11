السويد.. اكتشاف حمى الخنازير الإفريقية لدى 7 خنازير بالبلاد

السويد.. اكتشاف حمى الخنازير الإفريقية لدى 7 خنازير بالبلاد
التاريخ
9/11/2023 2:39:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المعهد البيطري الوطني فى السويد رصد حمى الخنازير الأفريقية في سبعة خنازير برية، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه السلطات في تحليل عينات من الحيوانات النافقة في نفس المنطقة.
وجرى اكتشاف الفيروس الذي يسببب المرض لأول مرة الأربعاء الماضي لدى خنزير بري نافق بالقرب من بلدة فاجيرستا، على بعد 200 كيلومتر شمال ستوكهولم.
وقامت السلطات بتطويق منطقة بمساحة 1000 كيلومتر مربع حول موقع اكتشاف الحيوان النافق، حيث تم العثور على مزيد من الحيوانات النافقة. وتم منع السكان والزائرين من البقاء في الغابة أو الحقول في هذه المنطقة.
وتعد حمى الخنازير الأفريقية مرضا معديا يؤثر على الخنازير البرية والمحلية، وعادة ما يؤدي لنفوق الحيوانات خلال أسبوع.
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