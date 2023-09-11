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الكرملين: زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا قريبًا بدعوة من بوتين

9/11/2023 2:39:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيزور روسيا قريبًا في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وذكر الكرملين - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون، بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام القليلة المقبلة".


وكان كيم قد أجرى أول محادثات مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث لم يلتقيا منذ أبريل 2019، حيث أقام بوتين حفل استقبال رسمي لاستقبال للزعيم الكوري الشمالي.


من ناحية أخرى، قال الجيش الروسي إن الضربات الجوية ونيران المدفعية من وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على محور كوبيانسك، أصابت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستروفكا وسينكوفكا وكيسلوفكا وبيشانوي التابعة لمقاطعة خاركوف.


وأشارت وزارة الدفاع الروسية - في بيان - إلى أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 80 عسكريًا، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر(دي- 30)".


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