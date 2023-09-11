تعرف على مباريات الدور الأول للدورى فى الموسم الجديد

تعرف على مباريات الدور الأول للدورى فى الموسم الجديد
التاريخ
9/11/2023 2:39:56 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.
ننشر مباريات الدورى الأول كاملا :
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الجولة الثالثة
الجولة الرابعة
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