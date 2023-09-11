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تعرف على مباريات الدور الأول للدورى فى الموسم الجديد

9/11/2023 2:39:56 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.

ننشر مباريات الدورى الأول كاملا :


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الجولة الثالثة
الجولة الرابعة
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6



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