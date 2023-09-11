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تعرف على مباريات البنك الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى

9/11/2023 2:39:56 PM
(MENAFN- Youm7) أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023 عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.




وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:



الجولة الأولى


طلائع الجيش x البنك الأهلى

الجولة الثانية




البنك الأهلي ×بيراميدز




الجولة الثالثة


البنك الأهلي × الزمالك




الجولة الرابعة


إنبي × البنك الأهلي




الجولة الخامسة


البنك الأهلي × فيوتشر




الجولة السادسة


المصري × البنك الأهلي




الجولة السابعة


البنك الأهلي × سيراميكا




الجولة الثامنة


الإسماعيلي × البنك الأهلي




الجولة التاسعة


البنك الأهلي × الجونة




الجولة العاشرة


بلدية المحلة × البنك الأهلي



الجولة الحادية عشرة


البنك الأهلي × المقاولون




الجولة الثانية عشرة


سموحة × البنك الأهلي




الجولة الثالثة عشرة


البنك الأهلي × زد




الجولة الرابعة عشرة


الإتحاد × البنك الأهلي




الجولة الخامسة عشرة


البنك الأهلي × الأهلي




الجولة السادسة عشرة


فاركو × البنك الأهلي




الجولة السابعة عشرة


البنك الأهلي × الداخلية







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