تعرف على مباريات البنك الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى

تعرف على مباريات البنك الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى
التاريخ
9/11/2023 2:39:56 PM
(MENAFN- Youm7) أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023 عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:
الجولة الأولى
طلائع الجيش x البنك الأهلى
الجولة الثانية
البنك الأهلي ×بيراميدز
الجولة الثالثة
البنك الأهلي × الزمالك
الجولة الرابعة
إنبي × البنك الأهلي
الجولة الخامسة
البنك الأهلي × فيوتشر
الجولة السادسة
المصري × البنك الأهلي
الجولة السابعة
البنك الأهلي × سيراميكا
الجولة الثامنة
الإسماعيلي × البنك الأهلي
الجولة التاسعة
البنك الأهلي × الجونة
الجولة العاشرة
بلدية المحلة × البنك الأهلي
الجولة الحادية عشرة
البنك الأهلي × المقاولون
الجولة الثانية عشرة
سموحة × البنك الأهلي
الجولة الثالثة عشرة
البنك الأهلي × زد
الجولة الرابعة عشرة
الإتحاد × البنك الأهلي
الجولة الخامسة عشرة
البنك الأهلي × الأهلي
الجولة السادسة عشرة
فاركو × البنك الأهلي
الجولة السابعة عشرة
البنك الأهلي × الداخلية
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