المنتخب الأوليمبى يهزم نظيره الروسى 2 / 1 وديا

تقدم روسيا بالهدف الأول فى الدقيقة الثامنة ، وتعادل البديل أحمد فوزى للمنتخب الأوليمبى فى الدقيقة 68 ، وبعدها بأربع دقائق استطاع عربى بدر من إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 72 .



بدأ المنتخب الأوليمبى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : على يحيي

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – حاتم سكر

خط الوسط : محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم : علي زعزع – أحمد عاطف – "قطة" – عبد الرحمن عاطف

ويجلس على دكة البدلاء كل من محمد سيحا – باشا محمد – عمر فايد – عربي بدر – مصطفى سعد – أحمد فوزي – مصطفى أشرف – أحمد نادر – بلال مظهر – محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – خالد المتولي .



الشوط الأول

حاول لاعبو المنتخب الأولمبى بعد الهدف الروسى تنظيم صفوفهم، وبالفعل ضغط لاعبو الوسط عن طريق الثلاثى محمود جهاد ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وقام صابر بتسديد بعد الكرات القوية على المرمى المنتخب الروسى والتى كان من إحداها قريبة من إحراز الهدف لولا ارتطامها بالقائم.



فى المقابل اعتمد المنتخب الروسى على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى على يحيي حارس مرمى المنتخب الأوليمبى والتى كانت قريبة من إحراز الهدف الثانى، حتى أطلق حمادة القلاوى حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الأوليمبى الروسى على المنتخب الأوليمبى

الشوط الثانى

أجرى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبى عدة تغييرات مع بداية الشوط الثانى لتنشيط الجانب الهجومى وبالفعل دانت السيطرة للفراعنة ، وفى الدقيقة 68 أحرز أحمد فوزى الهدف الأول عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعى المنتخب الروسى ودخلت المرمى ، وبعدها مباشرة وفى الدقيقة 72 ومن ضربة حرة مباشرة لعبها مصطفى ميسى أودعها البديل عربى بدر برأسه في المرمى الروسى مباشرة .



