Monday, 11 September 2023 11:17 GMT

الأهلى يهزم طلائع الجيش 1 / 0 وديا .. ورضا سليم يهدر ركلة جزاء

9/11/2023 2:39:55 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق الأهلي
الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسجل مروان عطية هدف تقدم الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، فيما أهدر رضا سليم ركلة جزاء أخرى للأهلي، بينما تصدى مصطفى شوبير الذي شارك في الشوط الثاني لركلة جزاء لصالح طلائع الجيش سددها أحمد الشيخ.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته الودية ضد طلائع الجيش مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وأمام عاشور في الوسط ورضا سليم وحسين الشحات وصلاح محسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وكهرباء وعبد القادر وكريستو وأفشة ونيدفيد وفخري وطاهر ومصطفى شوبير ورأفت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك وأحمد نبيل أوكا ومصطفى مخلوف.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي سيخوض ودية الأهلي.

ويتكون تشكيل الطلائع من، عمر رضوان في حراسة المرمى وخالد سطوحي ومحمد فتح الله و زولا وأحمد متعب في الدفاع وعبد الرحمن شيكا وعلي حمدى وفريد شوقي في الوسط ويسري وحيد وكريم طارق وبول في الهجوم.




MENAFN11092023000132011024ID1107047740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث