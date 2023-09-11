وسجل مروان عطية هدف تقدم الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، فيما أهدر رضا سليم ركلة جزاء أخرى للأهلي، بينما تصدى مصطفى شوبير الذي شارك في الشوط الثاني لركلة جزاء لصالح طلائع الجيش سددها أحمد الشيخ.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته الودية ضد طلائع الجيش مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وأمام عاشور في الوسط ورضا سليم وحسين الشحات وصلاح محسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وكهرباء وعبد القادر وكريستو وأفشة ونيدفيد وفخري وطاهر ومصطفى شوبير ورأفت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك وأحمد نبيل أوكا ومصطفى مخلوف.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي سيخوض ودية الأهلي.

ويتكون تشكيل الطلائع من، عمر رضوان في حراسة المرمى وخالد سطوحي ومحمد فتح الله و زولا وأحمد متعب في الدفاع وعبد الرحمن شيكا وعلي حمدى وفريد شوقي في الوسط ويسري وحيد وكريم طارق وبول في الهجوم.







