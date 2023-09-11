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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023

9/11/2023 2:39:54 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: انطلاق الدورى 18 سبتمبر وينتهى 30 يوليو 2024.

انطلاق الدورى 18 سبتمبر وينتهى 30 يوليو 2024.. رسميا



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