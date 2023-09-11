حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023

حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023
التاريخ
9/11/2023 2:39:54 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: انطلاق الدورى 18 سبتمبر وينتهى 30 يوليو 2024.
انطلاق الدورى 18 سبتمبر وينتهى 30 يوليو 2024.. رسميا
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