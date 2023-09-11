الهند وبريطانيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي
التاريخ
9/11/2023 2:39:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 11 - 9 (كونا) -- اتفقت الهند والمملكة المتحدة اليوم الاثنين على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.
وذكرت وزارة المالية الهندية في بيان أن اجتماع الحوار الاقتصادي والمالي ال12 الذي عقد في نيودلهي اليوم اعتمد بيانا مشتركا لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.
وترأس الوفد الهندي وزيرة الشؤون المالية نيرمالا سيثارامان فيما ترأس وفد المملكة المتحدة وزير خزانتها جيريمي هانت.
وأكدت الهند والمملكة المتحدة التزامهما بتعميق التعاون في مجال الخدمات المالية ودعم التطلعات المتبادلة نحو الشمول المالي والتنمية المستدامة.
ووفق البيان ركز الحوار على دعم تبادل المعرفة والتعاون بين الطرفين لتعزيز أولويات تطوير البنية التحتية والشراكة القوية في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام لتحقيق أهداف النمو طويلة المدى.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون المتبادل في قضايا الاقتصاد الكلي والقضايا متعددة الأطراف.
وأعلن البلدان عن إنشاء جسر تمويل البنية التحتية بين الهند والمملكة المتحدة وهو عبارة عن مبادرة تعاونية للاستفادة من الخبرات والاستثمار لدعم البنية التحتية في الهند.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية الهندية ووزارة الشؤون الخارجية وبنك الاحتياطي الهندي ومجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي وهيئة مراكز الخدمات المالية الدولية وممثلون عن وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
MENAFN11092023000071011013ID1107047738
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