Monday, 11 September 2023 11:17 GMT

العاصفة (دانيال) تضرب الأرضي المصرية والأرصاد الجوية تطمئن المواطنين

9/11/2023 2:39:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- ضربت العاصفة (دانيال) الأراضي المصرية اليوم الاثنين قادمة من ليبيا على شكل منخفض جوي تأثرت بها محافظة الاسكندرية الساحلية والقاهرة الكبرى.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار وجود رمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتقدمها لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى.
وأوضحت الهيئة أن العاصفة يصاحبها وجود انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية والتي سجلت محطات الرصد بها انخفاضها في القاهرة الكبرى إلى 4000 متر والاسكندرية إلى 500 متر.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية لمصر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.
غير أن الهيئة طمأنت المصريين بأن العاصفة (دانيال) فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا وسيكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية.
وأوضحت أن العاصفة (دانيال) ستكون أقل حدة عن ما حدث في اليونان وليبيا بسبب أن المنخفض الذي تسببه يفقد قوته عند الدخول إلى اليابسة حيث تستمد قوتها من ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط مبينة أنها دخلت مصر أولا على اليابسة ثم على سواحل البحر المتوسط.
وتابعت أن العاصفة (دانيال) ستتحول بعد ذلك إلى منخفض جوي عميق في غرب البلاد مثل (مطروح والسلوم وسيوة) في ظل وجود منخفض جوي آخر في الجو مما يحولها إلى بقايا تتلاشى تدريجيا.
ويتمثل تأثير العاصفة (دانيال) في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ووصول سرعة الرياح إلى 40 كيلو مترا في الساعة مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة ثم سرعان ما تتلاشى بسبب سقوط الأمطار.
وتتشكل العاصفة (دانيال) وتأخذ وضع دوران لتشكل "نموذجا مخروطيا" ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية تجمع العاصفة بداخلها "خصائص استوائية إلى جانب قدرتها على الوصول إلى اليابسة بسرعة".
وتسببت العاصفة (دانيال) في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في كل من اليونان وليبيا لفترات قد تصل إلى ثلاثة أيام وخلفت وراءها خسائر مادية وبشرية جسيمة نظرا لشدها وقوتها وسرعة الرياح بها لما لها من خصائص استوائية. (النهاية)

ا س م / م م ج




MENAFN11092023000071011013ID1107047737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث