العاصفة (دانيال) تضرب الأرضي المصرية والأرصاد الجوية تطمئن المواطنين
التاريخ
9/11/2023 2:39:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- ضربت العاصفة (دانيال) الأراضي المصرية اليوم الاثنين قادمة من ليبيا على شكل منخفض جوي تأثرت بها محافظة الاسكندرية الساحلية والقاهرة الكبرى.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار وجود رمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتقدمها لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى.
وأوضحت الهيئة أن العاصفة يصاحبها وجود انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية والتي سجلت محطات الرصد بها انخفاضها في القاهرة الكبرى إلى 4000 متر والاسكندرية إلى 500 متر.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية لمصر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.
غير أن الهيئة طمأنت المصريين بأن العاصفة (دانيال) فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا وسيكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية.
وأوضحت أن العاصفة (دانيال) ستكون أقل حدة عن ما حدث في اليونان وليبيا بسبب أن المنخفض الذي تسببه يفقد قوته عند الدخول إلى اليابسة حيث تستمد قوتها من ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط مبينة أنها دخلت مصر أولا على اليابسة ثم على سواحل البحر المتوسط.
وتابعت أن العاصفة (دانيال) ستتحول بعد ذلك إلى منخفض جوي عميق في غرب البلاد مثل (مطروح والسلوم وسيوة) في ظل وجود منخفض جوي آخر في الجو مما يحولها إلى بقايا تتلاشى تدريجيا.
ويتمثل تأثير العاصفة (دانيال) في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ووصول سرعة الرياح إلى 40 كيلو مترا في الساعة مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة ثم سرعان ما تتلاشى بسبب سقوط الأمطار.
وتتشكل العاصفة (دانيال) وتأخذ وضع دوران لتشكل "نموذجا مخروطيا" ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية تجمع العاصفة بداخلها "خصائص استوائية إلى جانب قدرتها على الوصول إلى اليابسة بسرعة".
وتسببت العاصفة (دانيال) في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في كل من اليونان وليبيا لفترات قد تصل إلى ثلاثة أيام وخلفت وراءها خسائر مادية وبشرية جسيمة نظرا لشدها وقوتها وسرعة الرياح بها لما لها من خصائص استوائية. (النهاية)
ا س م / م م ج
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