ليبيا: أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين جراء الفيضانات

ليبيا: أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين جراء الفيضانات
التاريخ
9/11/2023 2:39:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 11 - 9 (كونا)-- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن شرقي ليبيا إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين فضلا عن اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها السيول.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في تصريحات صحفية هذه الحصيلة مؤكدا أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها وأن "الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا".
وطالب حماد العناصر الطبية والطبية المساعدة بالتوجه إلى مدينة (درنة) فورا لتقديم المساعدة.
وكانت العاصفة المتوسطية (دانيال) اجتاحت أمس الأحد عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن (البيضاء) و(المرج) و(سوسة) و(درنة).
وأعربت تونس عن تعازيها الخالصة للشعب الليبي وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد طالب بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى. (النهاية)
خ س ج / م م ج
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