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ليبيا: أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين جراء الفيضانات

9/11/2023 2:39:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 11 - 9 (كونا)-- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن شرقي ليبيا إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين فضلا عن اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها السيول.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في تصريحات صحفية هذه الحصيلة مؤكدا أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها وأن "الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا".
وطالب حماد العناصر الطبية والطبية المساعدة بالتوجه إلى مدينة (درنة) فورا لتقديم المساعدة.
وكانت العاصفة المتوسطية (دانيال) اجتاحت أمس الأحد عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن (البيضاء) و(المرج) و(سوسة) و(درنة).
وأعربت تونس عن تعازيها الخالصة للشعب الليبي وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد طالب بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى. (النهاية)

خ س ج / م م ج




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