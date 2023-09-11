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الكويت تؤكد تعاطفها وتضامنها مع ليبيا إثر الإعصار والفيضانات التي اجتاحت شرقي البلاد

9/11/2023 2:39:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة إثر الإعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحت شرقي ليبيا والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وتتقدم الوزارة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى دولة ليبيا الشقيقة ولأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.(النهاية)

ط أ ب




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