الكويت تؤكد تعاطفها وتضامنها مع ليبيا إثر الإعصار والفيضانات التي اجتاحت شرقي البلاد
التاريخ
9/11/2023 2:39:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة إثر الإعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحت شرقي ليبيا والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وتتقدم الوزارة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى دولة ليبيا الشقيقة ولأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.(النهاية)
ط أ ب
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