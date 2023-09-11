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اللاعب الكويتي السيف يحصل على البرونزية ببطولة (فوكس) للريشة الطائرة للمعاقين باندونيسيا

9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 11 - 9 (كونا) -- حقق لاعب منتخب الكويت لكرة الريشة الطائرة للمعاقين عبدالله السيف الميدالية البرونزية لفئة (إس.إتش.6) في بطولة (فوكس) للريشة الطائرة للمعاقين التي أقيمت في مدينة (سولو) الاندونيسية خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.
وقال رئيس الوفد الكويتي خالد سلطان في تصريح هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البطولة تكللت بالنجاح وحقق اللاعب السيف البرونزية في فئة (قصار القامة) مفيدا بأنه شارك في البطولة أيضا في فئة البتر (إس.إل.4) عبدالله الظاهر لكن لم يحالفه الحظ.
وأضاف سلطان أن "تنظيم البطولة كان رائعا بما في ذلك استقبال المنظمين للوفد الكويتي والمشاركين والتي كانت على أكمل وجه" مضيفا أن المنتخب الكويتي استفاد كثيرا من المشاركة حامدا الله تعالى على الفوز والعودة بالميدالية البرونزية باسم الكويت ورفع علم البلاد في هذا المحفل الدولي.
من جانبه قام القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت في إندونيسيا المستشار عبدالله الفضلي بتكريم بطل الكويت اللاعب السيف بعد حصوله على البرونزية كما قام باستقبال وتوديع وفد المنتخب المشارك في البطولة. (النهاية)

ع اب / م م ج




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