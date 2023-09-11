اللاعب الكويتي السيف يحصل على البرونزية ببطولة (فوكس) للريشة الطائرة للمعاقين باندونيسيا
التاريخ
9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 11 - 9 (كونا) -- حقق لاعب منتخب الكويت لكرة الريشة الطائرة للمعاقين عبدالله السيف الميدالية البرونزية لفئة (إس.إتش.6) في بطولة (فوكس) للريشة الطائرة للمعاقين التي أقيمت في مدينة (سولو) الاندونيسية خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.
وقال رئيس الوفد الكويتي خالد سلطان في تصريح هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البطولة تكللت بالنجاح وحقق اللاعب السيف البرونزية في فئة (قصار القامة) مفيدا بأنه شارك في البطولة أيضا في فئة البتر (إس.إل.4) عبدالله الظاهر لكن لم يحالفه الحظ.
وأضاف سلطان أن "تنظيم البطولة كان رائعا بما في ذلك استقبال المنظمين للوفد الكويتي والمشاركين والتي كانت على أكمل وجه" مضيفا أن المنتخب الكويتي استفاد كثيرا من المشاركة حامدا الله تعالى على الفوز والعودة بالميدالية البرونزية باسم الكويت ورفع علم البلاد في هذا المحفل الدولي.
من جانبه قام القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت في إندونيسيا المستشار عبدالله الفضلي بتكريم بطل الكويت اللاعب السيف بعد حصوله على البرونزية كما قام باستقبال وتوديع وفد المنتخب المشارك في البطولة. (النهاية)
ع اب / م م ج
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