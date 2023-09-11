البرهان يختتم زيارة إلى أريتريا تطرقت للمبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية
التاريخ
9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 11 - 9 (كونا) -- بحث رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي المبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية وكيفية توحيدها للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة زار البرهان أريتريا لساعات عقد خلالها مباحثات مع الرئيس أفورقي تعلقت بمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسبل دعمها وتطويرها.
ونقل البيان عن وزير خارجية السودان علي الصادق الذي رافق البرهان في زيارته إشادته "بمواقف الرئيس الإريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار الصادق في تصريحات صحفية عقب عودة البرهان إلى أن "المباحثات تطرقت أيضا للمبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية وكيفية توحيدها للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار في البلاد".
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسبب في فرار نحو خمسة ملايين شخص بينهم نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / م م ج
MENAFN11092023000071011013ID1107047733
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