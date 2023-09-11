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البرهان يختتم زيارة إلى أريتريا تطرقت للمبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية

9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 11 - 9 (كونا) -- بحث رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي المبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية وكيفية توحيدها للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة زار البرهان أريتريا لساعات عقد خلالها مباحثات مع الرئيس أفورقي تعلقت بمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسبل دعمها وتطويرها.
ونقل البيان عن وزير خارجية السودان علي الصادق الذي رافق البرهان في زيارته إشادته "بمواقف الرئيس الإريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار الصادق في تصريحات صحفية عقب عودة البرهان إلى أن "المباحثات تطرقت أيضا للمبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية وكيفية توحيدها للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار في البلاد".
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسبب في فرار نحو خمسة ملايين شخص بينهم نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / م م ج




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