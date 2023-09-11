الإمارات تعلن تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 11 - 9 (كونا) -- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الفيضانات التي شهدتها ليبيا لمواجهة آثار الإعصار (دانيال) وتعزيز جهود البحث والإنقاذ هناك.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وجه إلى "إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا الشقيقة للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين".
على صعيد متصل أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا في ضحايا الفيضانات والعواصف التي تسبب بها الإعصار (دانيال) وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة.
وأعلنت السلطات الليبية في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن شرقي ليبيا إلى أكثر 2000 قتيل وآلاف المفقودين فضلا عن اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها السيول. (النهاية)
س خ م / م م ج
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