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الإمارات تعلن تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الفيضانات في ليبيا

9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 11 - 9 (كونا) -- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الفيضانات التي شهدتها ليبيا لمواجهة آثار الإعصار (دانيال) وتعزيز جهود البحث والإنقاذ هناك.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وجه إلى "إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا الشقيقة للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين".
على صعيد متصل أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا في ضحايا الفيضانات والعواصف التي تسبب بها الإعصار (دانيال) وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة.
وأعلنت السلطات الليبية في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن شرقي ليبيا إلى أكثر 2000 قتيل وآلاف المفقودين فضلا عن اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها السيول. (النهاية)

س خ م / م م ج




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