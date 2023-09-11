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الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الأرميني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مشتركة

9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 11 - 9 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول ناشينيان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان وناشينيان أكدا خلال الاتصال أن إحلال سلام واستقرار دائم في المنطقة سيسهم في تنمية وازدهار كافة بلدانها وأنهما سيواصلان الجهود الدبلوماسية بهذا الاتجاه.
وأعلن مسؤولون أرمينيون قبل أشهر أن تركيا وأرمينيا تخططان لفتح الحدود البرية بشكل دائم للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفتحت تركيا الحدود لأول مرة في فبراير الماضي عندما أرسلت أرمينيا مساعدات إنسانية وعمال إغاثة بعد الزلازل التي ضربت البلاد.
وكان رئيس الوزراء الأرميني قال العام الماضي إن بلاده تريد إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا دون أي شروط مسبقة. (النهاية)

ط ا / م م ج




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