الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الأرميني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مشتركة
التاريخ
9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 11 - 9 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول ناشينيان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان وناشينيان أكدا خلال الاتصال أن إحلال سلام واستقرار دائم في المنطقة سيسهم في تنمية وازدهار كافة بلدانها وأنهما سيواصلان الجهود الدبلوماسية بهذا الاتجاه.
وأعلن مسؤولون أرمينيون قبل أشهر أن تركيا وأرمينيا تخططان لفتح الحدود البرية بشكل دائم للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفتحت تركيا الحدود لأول مرة في فبراير الماضي عندما أرسلت أرمينيا مساعدات إنسانية وعمال إغاثة بعد الزلازل التي ضربت البلاد.
وكان رئيس الوزراء الأرميني قال العام الماضي إن بلاده تريد إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا دون أي شروط مسبقة. (النهاية)
ط ا / م م ج
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