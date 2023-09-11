وزير الصحة: نتطلع الى تعزيز العلاقات مع الصين وتبادل الخبرات الطبية
التاريخ
9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 11 – 9 (كونا) -- أعرب وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين عن تطلعه الى تعزيز العلاقات الصحية مع الصين وتبادل الخبرات بشأن التحديات التي تواجه النظم الصحية.
وقال العوضي في كلمة خلال حفل أقامته السفارة الصينية بمناسبة الذكرى ال60 لإرسال أول فريق طبي صيني دولي وال47 لإرسال الفريق الطبي الصيني الى الكويت ان ارسال الفرق الطبية "أحد الامثلة على تعاوننا وفقا للاتفاقية المبرمة بين الدولتين في المجال الصحي".
وأعرب عن الفخر بأن "تكون الكويت الاولى من بين دول الخليج العربي التي اقامت علاقات صحية مع الصين منذ 4 عقود" معتبرا ان الفريق الصيني نموذج مشرف للعمل من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مستشفى الطب الطبيعي واعادة التأهيل باستخدام احدث المهارات الاحترافية للطب الصيني التقليدي.
واضاف ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي يتمركز فيها فريق طبي صيني منذ عام 1976 حين أرسلت الحكومة الصينية الدفعة الاولى من الفريق الى البلاد.
كما أكد الوزير العوضي في تصريح للصحفيين خلال الحفل ان الانفتاح على العديد من أنواع الطب يؤدي الى علاج الكثير من الحالات التي تحتاج الى تحد متطلعا الى فريق طبي متكامل لزراعة الاعضاء ولا سيما زراعة الكبد.
ومن جانبه أكد نائب رئيس لجنة الصحة لمقاطعة "جيلين" الصينية جينج لي في كلمته أنه بعد مرور 47 عاما من عمل الفريق في الكويت بات العلاج بالطب الصيني مثل العلاج بالابر والتدليك وكؤوس الهواء "جدولا يتدفق في الحياة اليومية المحلية".
واضاف لي "على الرغم من البعد الجغرافي فإن العلاقة الودية بين الحكومتين تضرب بجذورها في اعماق التاريخ" مبينا أنه ومنذ عام 1993 أرسلت المقاطعة 239 متخصصا على 5 دفعات ليقدموا العلاج بالطب الصيني في مستشفى الطب الطبيعي في الكويت.
وشدد على أن الفريق يحظى بتقدير واسع من المواطنين حيث يزداد المعجبون بالطب الصيني متمنيا تعزيز التواصل والتعاون بشكل أعمق عبر نشر فلسفة الطب الصيني "العلاج قبل الاصابة".
بدوره نوه السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوا بارسال الصين هؤلاء المتخصصين الذين عالجوا أكثر من 810 الاف مريض في الكويت منذ اربعة عقود حتى اليوم.
وأكد جيانوا ان الفريق الطبي لا يمكن ان يحقق انجازات دون دعم قوي من الجانبين الصيني والكويتي وبخاصة من وزارة الصحة الكويتية ومستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
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