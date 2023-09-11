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وزير الصحة: نتطلع الى تعزيز العلاقات مع الصين وتبادل الخبرات الطبية

9/11/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 11 – 9 (كونا) -- أعرب وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين عن تطلعه الى تعزيز العلاقات الصحية مع الصين وتبادل الخبرات بشأن التحديات التي تواجه النظم الصحية.
وقال العوضي في كلمة خلال حفل أقامته السفارة الصينية بمناسبة الذكرى ال60 لإرسال أول فريق طبي صيني دولي وال47 لإرسال الفريق الطبي الصيني الى الكويت ان ارسال الفرق الطبية "أحد الامثلة على تعاوننا وفقا للاتفاقية المبرمة بين الدولتين في المجال الصحي".
وأعرب عن الفخر بأن "تكون الكويت الاولى من بين دول الخليج العربي التي اقامت علاقات صحية مع الصين منذ 4 عقود" معتبرا ان الفريق الصيني نموذج مشرف للعمل من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مستشفى الطب الطبيعي واعادة التأهيل باستخدام احدث المهارات الاحترافية للطب الصيني التقليدي.
واضاف ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي يتمركز فيها فريق طبي صيني منذ عام 1976 حين أرسلت الحكومة الصينية الدفعة الاولى من الفريق الى البلاد.
كما أكد الوزير العوضي في تصريح للصحفيين خلال الحفل ان الانفتاح على العديد من أنواع الطب يؤدي الى علاج الكثير من الحالات التي تحتاج الى تحد متطلعا الى فريق طبي متكامل لزراعة الاعضاء ولا سيما زراعة الكبد.
ومن جانبه أكد نائب رئيس لجنة الصحة لمقاطعة "جيلين" الصينية جينج لي في كلمته أنه بعد مرور 47 عاما من عمل الفريق في الكويت بات العلاج بالطب الصيني مثل العلاج بالابر والتدليك وكؤوس الهواء "جدولا يتدفق في الحياة اليومية المحلية".
واضاف لي "على الرغم من البعد الجغرافي فإن العلاقة الودية بين الحكومتين تضرب بجذورها في اعماق التاريخ" مبينا أنه ومنذ عام 1993 أرسلت المقاطعة 239 متخصصا على 5 دفعات ليقدموا العلاج بالطب الصيني في مستشفى الطب الطبيعي في الكويت.
وشدد على أن الفريق يحظى بتقدير واسع من المواطنين حيث يزداد المعجبون بالطب الصيني متمنيا تعزيز التواصل والتعاون بشكل أعمق عبر نشر فلسفة الطب الصيني "العلاج قبل الاصابة".
بدوره نوه السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوا بارسال الصين هؤلاء المتخصصين الذين عالجوا أكثر من 810 الاف مريض في الكويت منذ اربعة عقود حتى اليوم.
وأكد جيانوا ان الفريق الطبي لا يمكن ان يحقق انجازات دون دعم قوي من الجانبين الصيني والكويتي وبخاصة من وزارة الصحة الكويتية ومستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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