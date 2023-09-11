السلط 11 أيلول(بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور احمد فخري العجلوني، اليوم الاثنين، مع الملحقين والمستشارين الثقافيين لدول السعودية، وقطر، والإمارات، واليمن، وليبيا، وفلسطين، والبحرين، والسودان، ولبنان وماليزيا سبل تعزيز علاقات التعاون العلمي الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والملحقيات الثقافية في الأردن.

وأشار الدكتور العجلوني إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي حرصا من الجامعة على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الملحقيات الثقافية في السفارات العربية والصديقة في المجالات الأكاديمية والثقافية، ولبحث القضايا التي تهم الطلبة الدارسين في الجامعة، واستقطاب الطلبة للدراسة في الجامعة، وخاصة في التخصصات التقنية وتخصصات مهن المستقبل والتي تنفرد الجامعة بتدريسها.

وقال إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا للطلبة الوافدين، وتحرص على توفير البيئة الجامعية المناسبة لهم، وتقديم تعليم نوعي بتدريس تخصصات تقنية وتطبيقية مواكبة للتطورات التكنولوجية تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات والكفاءة العالية والتي يحتاجها سوق العمل الإقليمي والدولي وتمكن الطالب الوافد من الانخراط بالمجتمعات المحلية والتعرف على الثقافات والعادات لتلك المجتمعات.

وأشار العجلوني إلى أنه وحرصا من الجامعة على استقطاب الطلبة العرب قررت معاملتهم معاملة الطلبة الأردنيين من ناحية الرسوم الجامعية، بالإضافة إلى اتخاذها قرارا بمعاملة الطلبة العرب المقبولين على البرنامج الدولي في برامج الشهادة الجامعية المتوسطة الدبلوم من ناحية الرسوم الجامعية معاملة الطلبة الأردنيين بحيث تكون رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج الدولي لجميع تخصصات الدبلوم المتوسط في كليات الجامعة والمعمول به بالدولار الأميركي بأن يخفض رسوم الساعة المعتمدة ويصبح بنفس رسم الساعة المعتمدة للبرنامج الموازي بالدينار الأردني وتخفيض رسوم الساعة للبرنامج الدولي لتخصص الطب البشري ليصبح 380 دولارا بدلا من 500 دولار.

وعرض عميد شؤون الطلبة، الدكتور خالد الزعبي، من خلال فيديو تعريفي لكليات الجامعة والتخصصات التي تدرس فيها، والدور الذي تقوم به عمادة شؤون الطلبة من خلال دائرة شؤون الطلبة الوافدين وحرصها الكبير على الاهتمام بالطلبة الوافدين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومتابعة الطالب منذ قبوله في الجامعة وحتى تخرجه منها وتوفير البيئة الأكاديمية والاجتماعية والثقافية الملائمة.

وقدمت عميدة كلية الدراسات العليا، الدكتورة شاهرة زيتون، عرضا عن نشأة الكلية وبرامج الدراسات العليا وتوزيعها على كليات الجامعة كافة.

بدورهم، أشاد الملحقون بجامعة البلقاء التطبيقية وبالجهود المتميزة التي تقدمها للطلبة العرب والأجانب الدارسين فيها لتلقيهم للعلوم والمعارف الحديثة واندماجهم بالجسم الطلابي، لافتين إلى ضرورة التواصل المستمر مع الملحقيات وتطوير أواصر التعاون معها.

وتضمنت زيارة الملحقين والمستشارين الثقافيين إلى الجامعة جولة في كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الطب استمعوا خلالها إلى شرح قدمه عمدي الكليتين عن طبيعة ومميزات والتخصصات التي تدرس فيهما.

--(بترا)

أع/أز/ هـ ح

11/09/2023 21:19:34