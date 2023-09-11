فريق عمان يظفر بكأس السوبر لكرة اليد للسيدات

عمان 11 أيلول (بترا)- ظفر فريق عمان بلقب كأس السوبر للسيدات بكرة اليد، بعد فوزه على فريق حرثا بنتيجة 24-18 في المباراة التي جرت اليوم الاثنين، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وتوجت أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا نظمي السعيد، بحضور رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي، فريق عمان بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حصلت لاعبات حرثا على الميداليات الفضية.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

11/09/2023 21:08:18