عمان 11 أيلول (بترا)- علي الحلاحلة- أقامت منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية "أرض" اليوم الإثنين، لقاءا حوارياً بعنوان دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية، لتعزيز دور النقابات في حماية منتسبيها.

وتحدث في اللقاء نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، ونقيب الممرضين الدكتور خالد الربابعة ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم قدومي، عن دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية، الذي يتمثل في حماية مصالح العاملين في قطاع الصحة، وعن دور هذه النقابات في تحسين ظروف العمل والرعاية الصحية، والدفاع عن حقوق العاملين، وضمان توفر الخدمات الصحية الجيدة للمجتمع، والعمل على تعزيز الوعي الصحي وتوعية العاملين والمجتمع بحقوقهم الصحية والاجتماعية.

وقال العبابنة، إن النقابات الصحية تلعب دورًا هامًا في التفاوض مع أصحاب العمل والجهات المعنية لتحسين الرواتب والمزايا وظروف العمل للعاملين في قطاع الصحة، كما تعمل على توفير برامج التأمين الصحي والحماية الاجتماعية للأعضاء، وتقديم الدعم والمساعدة في حالات الصعوبات المالية أو الصحية.

وأكد أن النقابات الصحية بشكل عام، تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف أن نقابة الصيادلة، قامت بحملة إغاثة جمعت من خلالها 4 ملايين دينار، لمساعدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا من خلال دورها الفعال في الحماية المجتمعية والاجتماعية خارج حدود الوطن.

ولفت العبابنة إلى أن النقابة قامت بتوفير الدواء بالمشاركة مع نقابة الأطباء من خلال الأيام الطبية لمساعدة المواطن الأردني غير القادر على توفير الأدوية، ووضع خطط لحملات توعوية في المدارس لمكافحة آفة التدخين.

من جانبه أكد الربابعة أن النقابات الصحية تعمل على مراقبة تنفيذ السياسات الصحية والحماية الاجتماعية، والتأكد من توفر الخدمات الصحية الجيدة والمنصفة للجميع، مشيرا إلى أن النقابات الصحية تقوم بتوفير الدعم والمشورة للأعضاء فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم العمالية والاجتماعية، كما تعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتحقيق تحسينات في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن النقابة قامت بإنشاء صندوق التقاعد لتوفير جزء بسيط من تأمين حياة كريمة للمرض بعد التقاعد، من خلال توفير قروض حسنة بدون فوائد للزملاء الممرضين لحمايتهم اجتماعيا.

وأكد أن النقابة تتطلع لتقليل نسبة البطالة في سوق العمل من خلال تسويق الكفاءات في الأسواق العربية والعالمية بشكل عام.

وبين الربابعة أن النقابة تعمل على توفير التعليم المستمر من خلال ورشات العمل للممرضين لتحقيق المعرفة الكاملة في هذا المجال ومتابعة التطورات والمستجدات المتعلقة في مهنة التمريض.

بدوره، أكد الزعبي أن النقابات الصحية تلعب دورا مهما في الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع الصحة وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم وتحرص على ضمان تطبيق سياسات العمل العادلة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في القطاع الصحي، وأنها تسعى لتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب والمزايا للعاملين في الصحة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وأكد أن نقابة الأطباء تعمل جاهدة لتخفيف حدة الفقر، والحد من البطالة من خلال توفير فرص العمل لإنهاء حلقة الفقر المتوارثة من جيل إلى آخر.

ولفت الزعبي إلى أن النقابة تقدم لمنتسبيها أشكال عدة، من الحماية المجتمعية مثل الانتساب لصندوق التقاعد بشكل إجباري، وكذلك صندوق التكافل الاجتماعي والانتساب إليه اختياريا بالإضافة إلى المعونة العاجلة التي تقدم في حالة الوفاة أو المرض للمنتسبين.

من جهته أكد قدومي على أن نقابة أطباء الأسنان تلعب دورا حيويا في تعزيز وحماية مصالح وحقوق أطباء الأسنان وتحقيق التطور والتقدم في مجال طب الأسنان من خلال تمثيل ودعم أطباء الأسنان والدفاع عن مصالحهم في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى تعزيز التعليم المستمر وتطوير مهارات أطباء الأسنان من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورشات العمل والمؤتمرات العلمية.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على وضع معايير وقواعد مهنية لأطباء الأسنان لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وجودة للمرضى، كما تتابع النقابة شكاوى المرضى وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم بالإضافة إلى تنظيم المهنة وتقديم التوعية الصحية الفموية للمرضى.

وأكد قدومي أن دور النقابة تشريعي رقابي على منتسبيها، مشيرا إلى أن النقابة توفر لهم تأمينا صحيا إلزاميا ورواتب تقاعدية بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي.

--(بترا)

ع ح /ب ع / ع ط

11/09/2023 21:03:16

