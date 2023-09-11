أرض تقيم لقاء حوارياً عن دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية
التاريخ
9/11/2023 2:39:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- علي الحلاحلة- أقامت منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية "أرض" اليوم الإثنين، لقاءا حوارياً بعنوان دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية، لتعزيز دور النقابات في حماية منتسبيها.
وتحدث في اللقاء نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، ونقيب الممرضين الدكتور خالد الربابعة ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم قدومي، عن دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية، الذي يتمثل في حماية مصالح العاملين في قطاع الصحة، وعن دور هذه النقابات في تحسين ظروف العمل والرعاية الصحية، والدفاع عن حقوق العاملين، وضمان توفر الخدمات الصحية الجيدة للمجتمع، والعمل على تعزيز الوعي الصحي وتوعية العاملين والمجتمع بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وقال العبابنة، إن النقابات الصحية تلعب دورًا هامًا في التفاوض مع أصحاب العمل والجهات المعنية لتحسين الرواتب والمزايا وظروف العمل للعاملين في قطاع الصحة، كما تعمل على توفير برامج التأمين الصحي والحماية الاجتماعية للأعضاء، وتقديم الدعم والمساعدة في حالات الصعوبات المالية أو الصحية.
وأكد أن النقابات الصحية بشكل عام، تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف أن نقابة الصيادلة، قامت بحملة إغاثة جمعت من خلالها 4 ملايين دينار، لمساعدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا من خلال دورها الفعال في الحماية المجتمعية والاجتماعية خارج حدود الوطن.
ولفت العبابنة إلى أن النقابة قامت بتوفير الدواء بالمشاركة مع نقابة الأطباء من خلال الأيام الطبية لمساعدة المواطن الأردني غير القادر على توفير الأدوية، ووضع خطط لحملات توعوية في المدارس لمكافحة آفة التدخين.
من جانبه أكد الربابعة أن النقابات الصحية تعمل على مراقبة تنفيذ السياسات الصحية والحماية الاجتماعية، والتأكد من توفر الخدمات الصحية الجيدة والمنصفة للجميع، مشيرا إلى أن النقابات الصحية تقوم بتوفير الدعم والمشورة للأعضاء فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم العمالية والاجتماعية، كما تعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتحقيق تحسينات في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن النقابة قامت بإنشاء صندوق التقاعد لتوفير جزء بسيط من تأمين حياة كريمة للمرض بعد التقاعد، من خلال توفير قروض حسنة بدون فوائد للزملاء الممرضين لحمايتهم اجتماعيا.
وأكد أن النقابة تتطلع لتقليل نسبة البطالة في سوق العمل من خلال تسويق الكفاءات في الأسواق العربية والعالمية بشكل عام.
وبين الربابعة أن النقابة تعمل على توفير التعليم المستمر من خلال ورشات العمل للممرضين لتحقيق المعرفة الكاملة في هذا المجال ومتابعة التطورات والمستجدات المتعلقة في مهنة التمريض.
بدوره، أكد الزعبي أن النقابات الصحية تلعب دورا مهما في الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع الصحة وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم وتحرص على ضمان تطبيق سياسات العمل العادلة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في القطاع الصحي، وأنها تسعى لتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب والمزايا للعاملين في الصحة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
وأكد أن نقابة الأطباء تعمل جاهدة لتخفيف حدة الفقر، والحد من البطالة من خلال توفير فرص العمل لإنهاء حلقة الفقر المتوارثة من جيل إلى آخر.
ولفت الزعبي إلى أن النقابة تقدم لمنتسبيها أشكال عدة، من الحماية المجتمعية مثل الانتساب لصندوق التقاعد بشكل إجباري، وكذلك صندوق التكافل الاجتماعي والانتساب إليه اختياريا بالإضافة إلى المعونة العاجلة التي تقدم في حالة الوفاة أو المرض للمنتسبين.
من جهته أكد قدومي على أن نقابة أطباء الأسنان تلعب دورا حيويا في تعزيز وحماية مصالح وحقوق أطباء الأسنان وتحقيق التطور والتقدم في مجال طب الأسنان من خلال تمثيل ودعم أطباء الأسنان والدفاع عن مصالحهم في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى تعزيز التعليم المستمر وتطوير مهارات أطباء الأسنان من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورشات العمل والمؤتمرات العلمية.
وأشار إلى أن النقابة تعمل على وضع معايير وقواعد مهنية لأطباء الأسنان لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وجودة للمرضى، كما تتابع النقابة شكاوى المرضى وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم بالإضافة إلى تنظيم المهنة وتقديم التوعية الصحية الفموية للمرضى.
وأكد قدومي أن دور النقابة تشريعي رقابي على منتسبيها، مشيرا إلى أن النقابة توفر لهم تأمينا صحيا إلزاميا ورواتب تقاعدية بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي.
--(بترا)
ع ح /ب ع / ع ط
11/09/2023 21:03:16
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